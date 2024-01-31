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光緒親爹墓被盜！8人組團開挖「醇親王」墓　僅找到被子

▲8人組團開挖「醇親王」墓。（圖／翻攝自微博）

▲醇親王墓又稱七王墳。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

北京法院昨（30）日公開審理一起盜墓案件，被告人王姓主嫌與同夥等8人盜掘醇親王墓（即七王墳），因涉嫌盜掘古墓葬罪被檢方起訴。該盜墓團去（2023）年6月犯案，被警方逮捕前僅找到一件被子，除此之外一無所獲。目前，8人認罪並請求減輕刑罰。

▲8人組團開挖「醇親王」墓。（圖／翻攝自微博）

▲醇親王墓先前已遭盜墓數次。（圖／翻攝自微博）

據《閩南網新聞》報導，檢方指控，去（2023）年6月26日，被告人王姓主嫌提前聯繫同夥韓姓男子，預謀在北京盜墓，計劃由王姓主嫌等5人實施盜墓，由韓姓男子等3人提供資金。王姓主嫌等人先前往七王墳踩點，確認墓址及周邊環境。

8人帶探針、電瓶、十字鑿、手電筒、撬棍等工具到達七王墳附近，在盜墓途中曾發生爭執，因路途曲折難行，且始終只找到被盜墓過的洞口，一行人逐漸失去耐心及對王姓主嫌的信任。最終找到一處以被子遮蓋的洞口，王姓主嫌下去探查後仍一無所獲。

▲8人組團開挖「醇親王」墓。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京法院昨日公開審理此案。（圖／翻攝自微博）

▲8人組團開挖「醇親王」墓。（圖／翻攝自微博）

該盜墓團在返程的路上遭警方圍堵逮捕。檢察機關以被告的供述、證人證言、微信聊天記錄、轉帳記錄、鑑定意見等證據作為起訴依據，並主張應以盜掘古墓葬罪追究8人刑事責任。多數被告承認指控事實和罪名，希望從輕、減輕刑罰。法院將擇日對此案進行宣判。

據悉，「醇親王墓」位於北京市海淀區蘇家坨鎮七王墳村西，陽臺山主峰妙高峰東麓，是清朝道光皇帝第七子，光緒皇帝生父，醇親王奕譞（公元1840- 1891年）的園寢，俗稱「七王墳」，建於同治七年（西元1868年），光緒初年基本建成，光緒十八年（西元1892）入葬，抗日戰爭時期遭盜掘，目前大體保存完整。

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