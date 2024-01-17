圓明園小天鵝「腳蹼潰爛」！恐終身殘疾　遊客為拍照驅趕所致

記者廖翊慈／綜合報導

北京民眾近日表示，圓明園內的天鵝寶寶腳蹼因凍傷都潰爛了。而園區管理員則氣憤表示，因遊客想拍照，用食物引導天鵝，並驅趕至冰面上，以致小天鵝的腳蹼潰爛，「遊客不管怎麼勸都沒用！」甚至有專家指出，這將造成小天鵝終身殘疾。

▲▼遊客將天鵝們趕至冰面上。（圖／翻攝自微博）

據《北京新聞》報導，近日多位民眾表示，在圓明園公園內，不少群眾為了拍攝到天鵝帶著小鵝在冰上行走的畫面，將原本在岸上休息的天鵝，趕到了冰面拍攝，大黑天鵝在驚慌中飛起，而小天鵝只能用稚嫩的腳蹼在冰上行走。

一名目擊者指出，「從小天鵝出生開始，每天從早到晚，大小天鵝就被這些拍攝者趕著走，得不到休息。由於長時間在冰上行走，才導致小天鵝的腳蹼全部凍傷，看著特別心痛，才出生沒多久就終身殘疾，拜託別再傷害小天鵝了！」

▲▼小天鵝的腳蹼凍傷潰爛。（圖／翻攝自微博）

圓明園的管理人員氣憤說道，「管不住了！管不住！每天一群十幾個人圍住天鵝，我對他們說，『你們非得逼著天鵝上冰面嗎？這樣會害天鵝凍傷、凍死！』他們根本不聽我說話！」

野生動物專家李理則表示，「這些受傷的天鵝，明顯只剩單腳能划水了，造成不可逆的傷害，幾乎可說是殘疾了。黑天鵝長時間在冰面上待著，會對腳蹼、身體健康造成影響，包括覓食，因為遊客太多了，讓牠們不敢上岸休息曬太陽，呼籲民眾還是理性觀賞。」