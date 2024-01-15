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大陸 大陸焦點 特派現場

北京上空現3不明飛行物　三角形排列呈半透明後霧狀消失

記者魏有德／綜合報導

北京及河北部分地區上空昨（14）日晚間有許多民眾目擊天上出現不明飛行物體，根據目擊民眾的形容，該不明飛行物體先是以一做「光團」的形式出現在天空中，而後逐漸變成3個三角排列的半透明狀光團，霧化後消失在民眾視野。由於有不少人都有看到不明飛行物，並用手機拍下上傳至社群網路，引起網友們熱議。

▲北京上空14日傍晚出現發光不明飛行物體。（圖／翻攝微博）

▲北京上空14日傍晚出現發光不明飛行物體。（圖／翻攝微博，下同）

《新民晚報》報導，昨晚（1月14日）6點多，北京、河北等地多位網友發帖（貼文）稱，拍攝到天空中有疑似不明飛行物體。北京網友，「不明光團，飛著飛著就沒了。」

▲北京上空14日傍晚出現發光不明飛行物體。（圖／翻攝微博）

一名住在北京的目擊民眾表示，「天氣很好，沒有什麼雲彩，看到有發光的物體移動過來，光沒有閃爍，應該不是飛機，而且能看到那個發光的物體有三個光源，呈等腰三角形排列，拍完視頻（影片）後，我看到最後這個發光的物體，像一團霧一樣散開消失的無影無蹤。」

▲北京上空14日傍晚出現發光不明飛行物體。（圖／翻攝微博）

另一名在北京通州北苑地鐵站附近目擊的民眾提到，「先是一團霧狀的光團從西向東飛行，光團的東側有一大圈光暈，沒有一點聲音，光團慢慢發散，變成三個光球……。」

對於大陸北方出現的不明光團飛行物體，至截稿前尚未有官方或專家出面說明，民眾也紛紛臆測該不明飛行物的形成原因，甚至有網友認為是火箭或導彈尾流所致。

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