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社會 社會焦點 保障人權

沒戴安全帽拒警搜置物箱　騎士挨告妨害公務1原因獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

高雄戴姓男子2022年11月28日凌晨騎乘騎車外出，因為沒戴安全帽被警員攔查，過程中雙方為了機車置物箱中的「吸管」起爭執，他當場遭到壓制，事後被依妨害公務罪起訴。然而，橋頭地院法官審理後，認為警員的行為屬於違法搜索，最終裁定戴男無罪。

機車,安全帽,頭盔,騎士,停車（示意圖／CFP）

▲戴男堅稱自己始終沒有同意警員搜索他的機車置物箱。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

檢方起訴指出，戴男2022年11月28日凌晨1時許因騎車未戴安全帽被攔查，警員發現機車並非戴男所有，因此要求提供相關資料查證，就在戴男打開置物箱拿東西時，警員又發現置物箱內有一根削成尖頭的吸管，吸管內部疑似有不明白色粉末，戴男卻不願意交代，還伸手把吸管搶走並丟棄在水溝內，警員這才當場將人逮捕，後來果然在戴男的包包內查獲一小包第一級毒品海洛因，訊後則依對公務員依法執行職務時施強暴罪嫌，將人起訴。

戴男則辯稱，他事前沒有同意警員搜索機車置物箱，警員要求看行車執照，於是打開置物箱拿取，沒想到警員卻不讓他關上，吸管是警員後來動手搜才看到的，他認為警員此舉是違法搜索，「我並沒有惡意，而且我取回吸管後，隨即就遭員警壓制在地，我沒有將吸管扔到水溝，也沒有其他任何動作。」

橋頭地院法官認為，警員起初是因為戴男騎機車沒戴安全帽而予以盤查，查驗目的僅以舉發交通違規及製作通知單為限，當時警員已經知道戴男的身分證統一編號，實在沒有必要再要求打開置物箱查驗引擎、車身號碼，這顯然已經超出舉發交通違規的範疇；況且在查驗戴男身分之後，他並未有任何可疑舉動，或目視即可見其攜帶毒品等違禁物的犯罪之虞，警員卻還是多次要求他打開機車置物箱。

法官接著指出，本案中，警員的搜索行為不符合同意搜索、逕行搜索及附帶搜索的要件，屬於違法搜索，而且戴男受到警員壓制的過程中，也沒有做出任何積極攻擊的舉動，加上檢方所列舉的證據都無法讓本院產生戴男有罪之確信，最終因罪證不足，判決戴男無罪，全案仍可上訴。

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