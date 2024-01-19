人妻外遇同事「想開房間」　遭夫求償50萬嫌太高：3個月就分手

記者黃翊婷／綜合報導

高雄潘姓人夫抓包吳姓妻子與林姓同事外遇，兩人不僅相約一起出遊，還互傳「想跟你開房間」、「我的貼心男朋友」等曖昧訊息，甚至多次提及性行為細節，憤而決定對兩人提告求償50萬元。不過，吳女、林男認為，雙方僅交往3個月就分手，潘男的求償金額過高，最終被橋頭地院法官判處應賠償10萬元，全案仍可上訴。

▲潘男抓包妻子與林姓同事發生婚外情，還曾傳訊息說「想開房間」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

潘男在判決書中主張，林男明知妻子是有夫之婦，雙方仍互傳親密訊息，甚至相約共同出遊，拍下多張牽手、貼臉、親吻的合照，顯然已經逾越一般男女的正常交往範圍，嚴重侵害到他的配偶權，因此決定對兩人提告求償50萬元精神慰撫金。

吳女和林男僅辯稱，兩人只交往3個月就分手，潘男請求的賠償金額過高。

橋頭地院法官檢視兩人的聊天紀錄，發現吳女曾傳訊息給林男，包含「寶貝」、「愛你」、「想你」、「親親」、「喜歡你」、「想跟你開房間」、「我的貼心男朋友」；林男也回應吳女，「寶貝」、「親親」、「想妳」、「我是愛妳的」。

除此之外，法官表示，吳女和林男還曾相約前往摩鐵、多次聊到性行為細節，甚至討論到吳女與潘男談離婚的事情，出遊時也有拍攝多張牽手、貼臉、親吻的親密合照，種種行為確實侵害到潘男的配偶權，且情節重大。

不過，法官認為，求償金額應該斟酌兩造的身分、地位、資力與加害程度，潘男月薪大約7萬元，吳女和林男的月薪僅2萬餘元，經衡量之後，最終判吳女、林男應連帶賠償潘男10萬元較為適當，全案仍可上訴。