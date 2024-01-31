室友上廁所　同住男幫下樓「交貨」遭判刑10年半

記者黃翊婷／綜合報導

高雄翁姓男子與董姓男子是室友，2022年7月18日董男與陳姓男子約定交易毒品，但對方抵達時，董男剛好在上廁所，他便幫忙把東西拿下樓，結果自己也遭殃。雖然董男聲稱不知道交付的東西是甲基安非他命，不過，他前後說詞矛盾，最終並未獲得橋頭地院法官採信，日前被依共同犯販賣第二級毒品罪判處有期徒刑10年6個月。

▲翁男幫室友董男把「貨物」拿下樓，結果自己也遭殃。（示意圖／CFP，與本案無關。）

判決書中記載，翁男與董男同住在一間小套房，平時共用客廳和房間，2022年7月18日晚間8時許陳男跑來找董男購買0.9公克甲基安非他命，但當時董男剛好在上廁所，便請翁男幫忙把東西拿下去；同年7月20日上午11時許警方持搜索票進行搜索，當場查扣翁男的手機，這才知道這起事件。

翁男辯稱，當日他確實曾幫董男拿東西下樓，但不知道裡面是毒品，他只有幫過這一次而已，那個東西外面用透明夾鏈袋裝起來，裡面用黃色膠布捆著一個火柴盒大小的物品，他真的不知道那是毒品，也不知道董男在販毒。

然而，翁男在接受警方偵詢時，曾自承知道董男在販毒，他只是幫忙帶藥腳上樓或拿毒品下樓，也知道交付的東西就是甲基安非他命，說詞顯然與接受法院審判時的說法不同。

再者，橋頭地院法官認為，翁男與董男同住，過往藥腳去找董男時，都是直接在客廳或房間聊天，並未刻意避開翁男，加上翁、董同住期間，曾經一起施用甲基安非他命，翁男應當知道甲基安非他命的外觀。

考量到上述種種因素，最終法官沒有採信翁男的說詞並表示，翁男雖然只幫董男完成一次毒品交易，對象只有一人，數量及金額也不多，與販毒集團大量交易毒品獲取暴利的狀況不同，但他犯後矢口否認犯行，難認有悔改之意，而且毒品對社會、個人危害很大，他明知此事仍實施犯行，客觀上難認堪予憫恕，因此不予減刑，並依共同犯販賣第二級毒品罪判處有期徒刑10年6個月，全案仍可上訴。