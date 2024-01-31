　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

室友上廁所　同住男幫下樓「交貨」遭判刑10年半

記者黃翊婷／綜合報導

高雄翁姓男子與董姓男子是室友，2022年7月18日董男與陳姓男子約定交易毒品，但對方抵達時，董男剛好在上廁所，他便幫忙把東西拿下樓，結果自己也遭殃。雖然董男聲稱不知道交付的東西是甲基安非他命，不過，他前後說詞矛盾，最終並未獲得橋頭地院法官採信，日前被依共同犯販賣第二級毒品罪判處有期徒刑10年6個月。

▲毒品，毒品交易，少年吸毒，販毒（圖／視覺中國CFP）

▲翁男幫室友董男把「貨物」拿下樓，結果自己也遭殃。（示意圖／CFP，與本案無關。）

判決書中記載，翁男與董男同住在一間小套房，平時共用客廳和房間，2022年7月18日晚間8時許陳男跑來找董男購買0.9公克甲基安非他命，但當時董男剛好在上廁所，便請翁男幫忙把東西拿下去；同年7月20日上午11時許警方持搜索票進行搜索，當場查扣翁男的手機，這才知道這起事件。

翁男辯稱，當日他確實曾幫董男拿東西下樓，但不知道裡面是毒品，他只有幫過這一次而已，那個東西外面用透明夾鏈袋裝起來，裡面用黃色膠布捆著一個火柴盒大小的物品，他真的不知道那是毒品，也不知道董男在販毒。

然而，翁男在接受警方偵詢時，曾自承知道董男在販毒，他只是幫忙帶藥腳上樓或拿毒品下樓，也知道交付的東西就是甲基安非他命，說詞顯然與接受法院審判時的說法不同。

再者，橋頭地院法官認為，翁男與董男同住，過往藥腳去找董男時，都是直接在客廳或房間聊天，並未刻意避開翁男，加上翁、董同住期間，曾經一起施用甲基安非他命，翁男應當知道甲基安非他命的外觀。

考量到上述種種因素，最終法官沒有採信翁男的說詞並表示，翁男雖然只幫董男完成一次毒品交易，對象只有一人，數量及金額也不多，與販毒集團大量交易毒品獲取暴利的狀況不同，但他犯後矢口否認犯行，難認有悔改之意，而且毒品對社會、個人危害很大，他明知此事仍實施犯行，客觀上難認堪予憫恕，因此不予減刑，並依共同犯販賣第二級毒品罪判處有期徒刑10年6個月，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／駐韓美軍戰機F-16黃海墜落！
胡瓜兒出道6年「緋聞沒停過」！　認愛新歡：豐富人生經驗
小學兒「數學題目」超難　醫師爸卡關想一晚：Orz
開戰了？!嘉義市區赫見480秒震撼煙火秀　消防局將開罰
快訊／替樂天女孩私接商演！前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱遭移送
鋒面將掃全台！過年濕冷變天　最低溫時間曝
35歲陸男存440萬「靠利息躺平」　躺垃圾堆爽喊：幹嘛結婚
時尚F4熱戀「車內激吻」直擊！　女友身份曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚畫面曝！單車女遭大貨車輾斃　駕駛聽怪聲急停：不知道怎發生的

室友上廁所　同住男幫下樓「交貨」遭判刑10年半

快訊／替樂天女孩私接商演！前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱遭移送

快訊／國1「5車追撞」　全線封閉

懲戒法院前院長「性騷女部屬」7次　再爆貪汙霸凌

信義區搶千萬名錶！幕後藏鏡人曝光　偏門打工群：找人幹票大的

最狂小三找上人夫兒子　臉書留言「可來店裡找阿姨按摩」

快訊／高雄三民區工地火警　深夜冒火光濃煙狂竄

瑞芳台62甲火燒車！男騎士突遇起火　黃牌重機「燒剩骨架」

上尉女軍官租屋處遭同僚性侵！他妻子隔天求情：拜託撤告

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

樂天女孩爆私接活動滾雪球！　檢廉搜查12處、約談15人到案

驚悚畫面曝！單車女遭大貨車輾斃　駕駛聽怪聲急停：不知道怎發生的

室友上廁所　同住男幫下樓「交貨」遭判刑10年半

快訊／替樂天女孩私接商演！前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱遭移送

快訊／國1「5車追撞」　全線封閉

懲戒法院前院長「性騷女部屬」7次　再爆貪汙霸凌

信義區搶千萬名錶！幕後藏鏡人曝光　偏門打工群：找人幹票大的

最狂小三找上人夫兒子　臉書留言「可來店裡找阿姨按摩」

快訊／高雄三民區工地火警　深夜冒火光濃煙狂竄

瑞芳台62甲火燒車！男騎士突遇起火　黃牌重機「燒剩骨架」

上尉女軍官租屋處遭同僚性侵！他妻子隔天求情：拜託撤告

台積電跌8元至634　指數跌逾80點萬八失守

驚悚畫面曝！單車女遭大貨車輾斃　駕駛聽怪聲急停：不知道怎發生的

iPhone出貨顯著衰退　郭明錤：估蘋果明年推新設計機型

39歲老將不留紅襪　1年短約轉戰藍鳥

大貴賓去美容院「越獄」想溜　被抱起一臉哀怨：嗚嗚放過我

快訊／駐韓美軍戰機F-16黃海墜落！

「立春」要來了　8禁忌一次看

「HONDA全新休旅」開賣！售價空間比CR-V更高　折合新台幣149萬

室友上廁所　同住男幫下樓「交貨」遭判刑10年半

謝金河：馬斯克成也中國敗也中國　「不要錢」的最貴

泰國熱銷第一芒果乾 減糖25% 一包最低70元

社會熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

即／樂天女孩爆私接商演　4成員列被告

快訊／國1「5車追撞」　全線封閉

樂天女孩爆私接活動滾雪球　檢廉擴大搜查約談15人

大貨車輾斃女騎士！大貨車司機蹲地喊：我真的沒看到

獨／緬甸靜宜女大生懷孕8月！自首赴陸候審

台中男騎車闖入漢翔公司　離奇自撞身亡

兄弟幫詐團撈3億　高雄惡警上銬畫面曝

即／高雄三民區工地火警　深夜冒出火光

最狂小三喊話人夫兒子：來店裡找阿姨按摩

即／替樂天女孩私接商演！前領隊、前經紀人遭移送

藝人林彥君尪「車神一哥」吞贊助費下場曝

更多熱門

相關新聞

借出銀行帳戶　男判關5個月再賠500萬

借出銀行帳戶　男判關5個月再賠500萬

李姓男子將自己的銀行帳戶存摺、提款卡及密碼交給詐騙集團使用，導致16人受騙，遭詐金額超過1000萬元，其中薛姓女受害者一共損失500萬元。雖然李男辯稱不知情，但刑事部分還是被橋頭地院法官依法判處有期徒刑5個月，併科罰金6萬元；民事部分，他還要賠償薛女500萬元。

孤女寄住遭姑丈性侵　同學機警救了她

孤女寄住遭姑丈性侵　同學機警救了她

人妻外遇喊開房間　挨告稱3個月就分手

人妻外遇喊開房間　挨告稱3個月就分手

和房客吵架　房東倒醬油毀8萬衣物

和房客吵架　房東倒醬油毀8萬衣物

夫疑分居妻外遇　搶「衛生紙」遭圍毆

夫疑分居妻外遇　搶「衛生紙」遭圍毆

關鍵字：

橋頭地院

讀者迴響

熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

9歲男童腎取「56顆結石」！因媽媽的寵溺菜單

女星當街遭踹5下尖叫暴哭　經紀人出面回應

日2正妹盲測「超哥丼飯」變臉：米飯超派甲

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

周杰倫搶到第一張門票！　登台北大巨蛋開唱時間點曝光

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

民眾黨里長培訓　推「女刺客等級」19歲廖家嫻

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面