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社會 社會焦點 保障人權

孤女寄住姑丈家慘遭多次性侵　同學機警報告老師救了她

記者黃翊婷／綜合報導

高雄少女小如（化名）因父親過世、母親遭遣返，孤身一人留在台灣，被姑丈阿興（化名）一家人接回同住，沒想到姑丈竟多次對她性侵，後來她在學校向同學訴苦，同學們一聽覺得事態嚴重，趕緊請班長向導師反映，這才揭發這起事件。高雄地院法官審理後，依成年人故意對少年犯利用權勢性交罪，判處阿興有期徒刑2年10個月。

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲小如指控受到姑丈多次性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，小如因為父親過世、母親遭遣返回印尼，無人照顧，阿興一家人便將她接回同住；但小如指控，自2020年1月底開始，姑丈就會在家中性侵她，甚至騎車帶她到摩鐵強逼看A片、性侵，因為擔心說出這件事情會被趕出姑丈家，所以她不敢求助，後來向班上同學抱怨此事，才被老師知道，並透過學校通報處理。

對此，阿興辯稱沒有在家中性侵小如，但承認有在2020年2月間於摩鐵發生2次猥褻行為，只是那2次都是小如主動邀約，還抓他的手去碰觸私密部位，不過，雙方沒有發生性行為。阿興的辯護人則強調，阿興因病長期服用藥物，有陽痿不舉的現象，根本無法發生性行為。

但橋頭地院法官認為，小如接受調查時，對於在摩鐵的2次遭遇，前後描述一致，並無明顯重大矛盾或瑕疵，也沒有任何抽象或誇大情節，甚至能詳細描述阿興的動作細節，如果不是親身經歷，恐怕沒辦法這麼堅定而明確的敘述，因此認定小如的證詞不是虛構的。

再者，法官表示，這起案件之所以會被揭發，是因為小如私底下向班上女同學抱怨，結果被旁邊另一名男同學聽到，大家覺得事態嚴重，於是主動請班長向導師反映，再由導師通報輔導室、社會局介入，並由社會局向婦幼警察隊告發，由此可見，小如並沒有預謀或刻意製造事端的行為，如果不是遭到姑丈性侵，她何必虛詞構陷，破壞姑姪之間的關係。

至於阿興是否有性功能障礙一事，法官表示，性功能鑑定僅可測得目前的性功能情形，無法用回溯方式推測阿興在事發期間是否有性功能障礙，這部分有醫院回函說明，最終不採信阿興的說詞，並依成年人故意對少年犯利用權勢性交罪，共2罪，各判處有期徒刑1年8個月，合併應執行刑期為2年10個月，其餘被訴部分無罪，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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