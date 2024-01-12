搬遷日和房客吵架　女房東倒醬油毀8萬衣物！下場被判刑還要賠錢

記者黃翊婷／綜合報導

高雄林姓女房東與鄭姓女房客相處不睦，2021年8月底鄭女因為不續租打算搬遷，沒想到林女竟將醬油、香油、糖、鹽等調味料倒入她的行李之中，導致總價值約8萬多元的衣物、寢具受損，憤而提起刑事、民事告訴。刑事部分，林女被依毀損他人物品罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元確定；民事部分，法官則判她應賠償8736元，全案定讞。

▲鄭女打包行李準備搬家，卻遭房東林女倒調味料毀損衣物。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

判決書中記載，鄭女不打算續租，決定在2021年8月30日進行搬遷，卻與房東林女在搬遷當日因細故發生爭執，沒想到對方竟然將醬油、香油、葵花油、糖、鹽、味精等調味醬料，倒入她裝有衣物、寢具的行李中，導致部分衣物、寢具沾上汙漬無法去除，受損物品總價值為8萬7360元，憤而決定提告。

林女則辯稱，案發當日她與鄭女確實有發生爭執，因為鄭女控訴她偷醬油、味精等調味料，但這根本是莫須有的事情，一氣之下才會從冰箱中拿出許多調味料，丟到鄭女裝東西的袋子裡面。

刑事部分，橋頭地院法官認為，林女在供述中明確表示有將調味料放入鄭女的行李袋中，並承認是因為一時氣憤才會那樣做，但她在主觀上應當知道，若將調味料放入裝有衣物的行李之中，極可能會造成衣物汙損；此外，從她倒入調味料到衣物汙損被發現的這段時間，都沒有人搬動行李，證據照片卻顯示衣物均遭調味料大面積汙損，這顯然不是單純因為調味料「被放進去之後漏出來」所導致。

法官認為，林女是基於毀損鄭女衣物之故意，將調味料倒入行李中，她的辯詞顯然是臨訟卸責之詞，無足採信，因此依毀損他人物品罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。案件上訴後仍遭法官裁定駁回，全案確定。

民事部分，法官表示，鄭女主張毀損物品總價值為8萬餘元，但並未指明各項物品的購入時間，再加上折舊率等因素，最終判林女應賠償鄭女8736元，不得上訴。