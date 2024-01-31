直擊！以色列特務「假扮醫師」突襲醫院暗殺3人　全程不到10分鐘

▲以色列突襲隊假扮醫師及婦女，成功突襲伊本西那醫院，並且擊殺三名目標。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

以色列突襲隊假扮成醫師及婦女，成功突襲位於約旦河西岸哲寧市（Jenin）的伊本西那醫院（Ibn Sina），並且擊殺了3名目標對象，過程都被院內監視器拍下。以色列媒體更宣稱，這場行動從開始到結束，全程不到10分鐘。

監視器畫面顯示，這起事件發生於30日凌晨，以色列突襲隊員假扮成巴勒斯坦人，有人戴頭巾，有人穿白色醫師袍，卻舉著步槍出現在走廊。路透社已經透過醫院標誌、門與牆壁的顏色及告示等，確認地點就是哲寧市的伊本西那醫院。

以色列當局及醫院員工表示，大約12人的突襲隊員來自邊防警察反恐部隊、以色列國家安全局辛貝特（Shin Bet），幾人進入位於醫院三樓的房間後，使用裝有消音器的手槍，對3名目標的頭部開火，其他成員則分散在醫院各處與大門，防止任何干擾。

醫院醫療部門主任納扎爾（Niji Nazzal）向路透社透露，3人在接受治療的房間裡睡覺時，被裝有消音器的槍械打中頭部處決。醫院發言人舒巴基（Tawfiq al-Shobaki）表示，這次行動沒有交火，但以色列人員攻擊了醫師、護士與警衛，「醫院裡從未發生暗殺事件。有逮捕和攻擊，但沒有暗殺。」

▲三人都在睡夢中被開槍擊中頭部身亡。照片經過黑白處理。（圖／路透）



以色列軍方表示，死者包括哈瑪斯軍方發言人賈拉馬納（Mohammad Jalamana）、伊斯蘭聖戰組織的加扎維（Basel Ghazawi）及其兄弟穆罕默德（Mohammed），3人在與以軍發生激烈戰鬥的組織「哲寧營」（Jenin Battalion）非常活躍，也都參與計畫一場類似去年10月7日哈瑪斯越境突襲的攻擊行動。

哈瑪斯已經證實其中一名死者為該組織成員，他們譴責這次殺戮是「卑鄙的罪行」，並且宣稱不會害怕暗殺，將會做出回應。伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）也證實另外兩人是該組織成員。

醫院消息人士表示，死者其中之一的加扎維正在坐著輪椅，他在去年10月以色列與巴勒斯坦武裝份子的衝突中，因為被彈片波及而癱瘓。

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