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加薩戰爭首次美軍遇襲3死　拜登揚言報復「反擊力度」受關注

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲加薩戰爭首次有美軍喪生，美國總統拜登（Joe Biden）態度引發各界關注。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登自去年10月7日哈瑪斯攻擊以色列引爆當前中東危機以來，設法避免擴大區域戰爭。但約旦一處基地遭攻擊，造成3名美軍喪命，拜登現在必須決定願意報復反擊的程度。

「紐約時報」報導，伊朗支持的武裝團體自去年10月7日以來，在中東地區對美軍發動超過150次攻擊，拜登迄今皆小心翼翼地回應。對於大多數的攻擊，拜登基本上選擇忽略，這些攻擊大多被成功攔截或幾乎未造成任何損害。拜登同時也授權美軍進行有限的打擊，主要鎖定攻擊建築、武器和基礎設施。

然而，美國官員表示，加薩戰爭爆發以來首次傳出美軍遇襲喪生，恐需要不同程度的回應。拜登的顧問昨天透過視訊與他開會，也達成了共識。

目前尚不清楚，拜登是否會像共和黨批評者敦促他那樣，對伊朗境內的目標發動攻擊。他們說拜登若不這樣做，就是「懦夫」。

華府智庫「中東研究所」（Middle East Institute）學者卡圖勒斯（Brian Katulis）說：「拜登目前面臨的問題是：他是否只想對區域發生的事件做出反應，或者他想釋出更強大的訊息，以恢復該地區幾個月來不存在威懾感。」卡圖勒斯曾在柯林頓（Bill Clinton）政府擔任國安官員。

卡圖勒斯「很確定他們在尋求某種恰如其分的回應」，這表示回應不會太強硬，以致於引爆一場全面性戰爭，或過於軟弱，遂使這場衝突歹戲拖棚，而「會是剛剛好的程度」。

拜登誓言將會以某種方式反擊，但關於他的想法則未透露。

約旦基地的無人機攻擊與美軍3個多月來遭到的攻擊在本質上並無不同，只是這次的攻擊更為成功。

這幾個月來，美國官員表示，他們不認為伊朗想和美國直接開戰，昨天也未公開改變這種看法。

不過，美國官員也說，伊朗利用其代理部隊繼續對美國和以色列施壓。

由於事屬敏感而要求匿名的一名美國官員表示，美國不相信伊朗打算利用約旦攻擊事件開啟更廣泛的戰爭。不過，他也提醒，分析家目前還在蒐集資料評估，以判斷這起攻擊事件是伊朗下令進行的侵略性攻擊，抑或一個武裝團體自行決定動手。

更廣泛的衝突固然可能符合伊朗的目的，但美國官員長久以來認為德黑蘭瞭解若和美國直接開戰，將具嚴重破壞力。

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