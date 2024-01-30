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以色列控聯合國190名員工「曾是哈瑪斯成員」　老師、社工參與襲擊

▲▼聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）。（圖／路透）

▲以色列指控UNRWA有近190名雇員曾兼任哈瑪斯（Hamas）或伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）成員。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列情報局公布一份檔案指出，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）有近190名雇員曾兼任哈瑪斯（Hamas）或伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）成員，其中部分人士更參與了去年10月7日的以色列綁架和殺戮事件，目前聯合國已下令啟動調查。

根據《路透社》報導，以色列公布一份6頁的檔案稱，包含避難所老師在內的190名UNRWA雇員，曾經兼任哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織成員，其中部分人士參與了去年10月7日的以色列綁架和殺戮事件。

以色列在檔案中描述了12名UNRWA雇員在去年襲擊事件中所扮演的角色、職位描述和照片；這12人中包含9名教師、1名社工人員，其中7人被控參與去年越境攻擊以色列的事件，有1人被控參與綁架、1人被控綁架一名死亡士兵的屍體，還有另外3人被指控參與攻擊。

另外，還有1人被控在發動襲擊前一晚，就用反坦克導彈進行自我武裝，而檔案中也提到，其中1人拍攝了以色列人質的照片。檔案指出，這12人中有2人已被擊斃。

UNRWA在加薩走廊共雇用了1.3萬名員工，以色列官方向《路透社》表示，大約有10%的雇員被認為和哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織有關聯。消息一出後，包含美國、德國在內的十多個國家已暫停向該機構提供資金。

巴勒斯坦官員指責以色列偽造訊息抹黑UNRWA，不過聯合國已經解僱了9名被指控的員工，譴責了這「令人髮指」的行為，並對指控展開調查。

聯合國發言人29日表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會見了聯合國內部的調查負責人，已確保對這些指控進行迅速且有效的調查。

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