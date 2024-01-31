　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸啟用M503西向東航路　專家：壓縮台灣空防預警時間

▲▼M503航線。（圖／記者翁嫆琄翻攝）

▲陸方取消M503航線偏置，距離海峽中線是4.2里（約7.8公里）。（圖／翻攝自民航局）

文／中央社

中國片面宣布M503航路，由北向南飛航不再偏西飛航以及啟用W122、W123航路由西向東飛行，專家今天表示，這項舉動試圖否認海峽中線的存在，也形同以技術手段，否定台灣依照自身法律所畫設的限航區，具有法律戰的意味。

國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社記者訪問時表示，M503航道距離海峽中線原約7.8公里，過去交涉後實際運作時為25公里，中共民航現在作法等於讓M503航道距離海峽中線僅約7公里，且自W122由西往東接M503航道時，只要民航機轉向半徑稍大，航機很容易越中線。

揭仲指出，中共這項舉動不但壓縮台灣空防縱深及預警時間，更試圖否認海峽中線的存在。

揭仲說，由於M503離中線與台灣在中線以東的限航區接近，中共民航越過中線、甚至越過劃設限航區的機率恐將增加，不僅淡化中線，也形同以技術手段，否定台灣依照自身法律所畫設的限航區，具有法律戰的意味。

M503航路是中國於2015年初在台灣海峽中線西側新劃設的國際民航航路，因逼近海峽中線及敏感空域，減少台灣空防預警時間，引發台灣反對，2018年初，中國片面宣布啟用M503北上運行及相關銜接航線，影響春節加班機航班。

ET快訊
上尉女軍官遭同僚性侵！他妻子隔天求情：拜託撤告
LINE加好友「掃QRCode」恐被盜　官方曝自救3招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸啟用M503西向東航路　專家：壓縮台灣空防預警時間

陸取消M503飛行偏置　分析：加大台灣空防監測壓力

民眾黨布局里長培訓　江和樹推「女刺客等級」19歲廖家嫻

賴清德出席宜蘭感恩茶會　新科立委陳俊宇：承擔民主使命回報鄉親寄望

陸突啟用M503西向東航線　陸委會：不負責任的飛航行動！

國防部春巡首日　空軍首次秀「小牛飛彈」掛載P-3C反潛機作業

王志安公開「柯美蘭」聲援截圖！她批台灣民主：部分跟共產黨無異

空軍秀3機種低空慢飛、觸地重飛　P-3C機「打開魚雷艙門」模擬反潛

蕭美琴29歲仙氣照曝光！萬人讚爆「最美副總統」：根本日劇女主角

快訊／新竹市「美女發言人」徐千晴證實1月底離職　離開原因曝光

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

正妹在火鍋店自信跳舞　超強卡點彷彿專程表演

陸啟用M503西向東航路　專家：壓縮台灣空防預警時間

陸取消M503飛行偏置　分析：加大台灣空防監測壓力

民眾黨布局里長培訓　江和樹推「女刺客等級」19歲廖家嫻

賴清德出席宜蘭感恩茶會　新科立委陳俊宇：承擔民主使命回報鄉親寄望

陸突啟用M503西向東航線　陸委會：不負責任的飛航行動！

國防部春巡首日　空軍首次秀「小牛飛彈」掛載P-3C反潛機作業

王志安公開「柯美蘭」聲援截圖！她批台灣民主：部分跟共產黨無異

空軍秀3機種低空慢飛、觸地重飛　P-3C機「打開魚雷艙門」模擬反潛

蕭美琴29歲仙氣照曝光！萬人讚爆「最美副總統」：根本日劇女主角

快訊／新竹市「美女發言人」徐千晴證實1月底離職　離開原因曝光

陸啟用M503西向東航路　專家：壓縮台灣空防預警時間

超狂買家「全台7折收凶宅」客戶直接入住：窮比鬼可怕

陸取消M503飛行偏置　分析：加大台灣空防監測壓力

最狂小三找上人夫兒子　臉書留言「可來店裡找阿姨按摩」

女房東禁陽台曬內衣「勾引我老公」！她忍3個月求搬　遭設計扣押金

擠完牙膏放嘴裡「瞬間被辣醒」！他低頭一看傻眼：誰放在浴室的？

黃偉晉失言丟工作！網揪戰犯「莎莎的問題」　Lulu現身怒回：荒唐

立春5生肖須迴避！命理師教「轉帳1688元開運法」

印度國防部長：印美是「天然夥伴」可壯大民主世界秩序

三星晶片單位去年虧損　傳不發放任何員工獎金

為重病母求平安「媽！等我」　巷仔媽把紅綾送給女信眾

政治熱門新聞

蕭美琴29歲照片曝　萬人讚爆：日劇女主角

民眾黨里長培訓　推「女刺客等級」19歲廖家嫻

新竹市府發言人徐千晴　證實1月底離職

陸突啟用M503西向東航線　陸委會抗議

「戰狼小姊姊」傳有空戰新任務　柯文哲派他當祕書長布局組織戰

兄妹不同調？王志安公開柯美蘭聲援截圖

國防部春巡首日　空軍首次秀「小牛飛彈」掛載P-3C反潛機作業

空軍秀3機種低空慢飛、觸地重飛　P-3C機「打開魚雷艙門」模擬反潛

藍營下任新北市長人選？　他提3人：年齡、經歷都適合

賴清德出席宜蘭感恩茶會　新科立委陳俊宇：承擔民主使命回報鄉親寄望

快訊／行政院發錢了！　49萬戶年前可領到3萬房貸支持金

傳將執掌民眾黨新設「政策會」　陳智菡澄清：組織調整中未定案

評兩位未來總召　柯建銘指傅崐萁「暴虎馮河」、要黃國昌別「嘿嘿叫」

學術研究是最愛　陳建仁：520以後希望能回到中央研究院

更多熱門

相關新聞

陸取消M503飛行偏置　加大台灣空防壓力

陸取消M503飛行偏置　加大台灣空防壓力

中國大陸民航局宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置、啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東飛行。學者分析，用意模糊化海峽中線，加大台灣空防監測壓力。

中國取消M503航線北向南偏置　民航局表達遺憾嚴正抗議

中國取消M503航線北向南偏置　民航局表達遺憾嚴正抗議

陸取消M503偏置更近海峽中線

陸取消M503偏置更近海峽中線

陸突啟用M503西向東航線　陸委會抗議

陸突啟用M503西向東航線　陸委會抗議

陸取消M503偏置航線　國台辦回應

陸取消M503偏置航線　國台辦回應

關鍵字：

M503

讀者迴響

熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

9歲男童腎取「56顆結石」！因媽媽的寵溺菜單

女星當街遭踹5下尖叫暴哭　經紀人出面回應

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

周杰倫搶到第一張門票！　登台北大巨蛋開唱時間點曝光

日2正妹盲測「超哥丼飯」變臉：米飯超派甲

即／樂天女孩爆私接商演　4成員列被告

面試官問「幾歲還做30K工作？」　他回1句話秒錄取

黃偉晉《紅白》捲爭議！　隔3天認「工作丟了…」

尾牙抽中頭獎「爽拿iPhone」　他見外盒傻眼

樂天女孩爆私接活動滾雪球　檢廉擴大搜查約談15人

即／2小時2跳電！承億酒店：今晚餐費+入住全免單

《巧連智》解僱全數員工！勞動局證實：3／31起分批資遣200人

小S「有點肉」穿泳裝辣爆！轉正面吸16萬讚：這麼大

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面