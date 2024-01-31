陸啟用M503西向東航路　專家：壓縮台灣空防預警時間

▲陸方取消M503航線偏置，距離海峽中線是4.2里（約7.8公里）。（圖／翻攝自民航局）

文／中央社

中國片面宣布M503航路，由北向南飛航不再偏西飛航以及啟用W122、W123航路由西向東飛行，專家今天表示，這項舉動試圖否認海峽中線的存在，也形同以技術手段，否定台灣依照自身法律所畫設的限航區，具有法律戰的意味。

國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社記者訪問時表示，M503航道距離海峽中線原約7.8公里，過去交涉後實際運作時為25公里，中共民航現在作法等於讓M503航道距離海峽中線僅約7公里，且自W122由西往東接M503航道時，只要民航機轉向半徑稍大，航機很容易越中線。

揭仲指出，中共這項舉動不但壓縮台灣空防縱深及預警時間，更試圖否認海峽中線的存在。

揭仲說，由於M503離中線與台灣在中線以東的限航區接近，中共民航越過中線、甚至越過劃設限航區的機率恐將增加，不僅淡化中線，也形同以技術手段，否定台灣依照自身法律所畫設的限航區，具有法律戰的意味。

M503航路是中國於2015年初在台灣海峽中線西側新劃設的國際民航航路，因逼近海峽中線及敏感空域，減少台灣空防預警時間，引發台灣反對，2018年初，中國片面宣布啟用M503北上運行及相關銜接航線，影響春節加班機航班。