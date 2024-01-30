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中國取消M503航線北向南偏置　民航局表達遺憾嚴正抗議

▲▼M503航線。（圖／記者翁嫆琄翻攝）

▲中國宣布M503航線不再西偏飛行，並銜接W122、W123航線由西向東飛行，逼近海峽中線。（圖／記者翁嫆琄翻攝）

記者李姿慧／台北報導

春節疏運前夕，中國民航局今晚宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。交通部民航局今晚表達遺憾，並嚴正抗議。

中國宣布2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，並啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，逼近海峽中線，也有衝擊台灣往返金馬飛航安全疑慮。

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對此，民航局表示，因陸方措施與2015年啟動該航路時雙方溝通結果有明顯差距，我方深表遺憾並嚴正抗議，至於因該措施可能產生的相關影響及我方處置等細節，民航局將與相關機關進一步評估及商討後，再對外說明。

針對啟用該航路產生的影響，民航局也表示，對於可能產生相關影響及我方處置等細節，將與相關機關評估商討後，再對外說明。

中國2015年片面劃設M503、W121、W122及W123等航路，由於M503距離海峽中線只有約7.8公里，因逼近海峽中線及敏感空域，壓縮台灣空防預警時間，當時的馬政府透過兩岸小兩會機制協商，雙方默契以海峽中線為基準，M503往大陸方向西移6浬，僅開放由北往南單向南下航行，配套的W121、W122及W123等航路暫不啟用。

不過2018年初中國再度宣布啟用M503航路北上航行，並銜接啟用W122及W123等航路，不過僅限往東向西，如今中國再宣布M503航線由北向南航行不再西偏飛航，且銜接W122、W124航線由西往東飛行，逼近海峽中線，也讓兩岸關係陷入緊張。

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