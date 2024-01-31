　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸取消M503飛行偏置　分析：加大台灣空防監測壓力

▲▼M503航線。（圖／記者翁嫆琄翻攝）

▲陸方取消M503航線偏置，距離海峽中線是4.2里（約7.8公里）。（圖／記者翁嫆琄翻攝）

文／中央社

中國大陸民航局宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置、啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東飛行。學者分析，用意模糊化海峽中線，加大台灣空防監測壓力。

國防安全研究院國家安全研究所長沈明室30日晚接受中央社訪問表示，M503航線由於彼時台灣抗議後，以海峽中線往西偏置6海浬飛行，現在宣布取消了，意味打破海峽中線象徵意義，也將加大台灣空防監測壓力，「中共用航線的改變執行界於戰爭與和平間的灰色地帶行動」。

沈明室指出，這顯然是針對台灣總統大選結果來的，將當初的善意收了回去，過去一段時間，中共軍機有越過海峽中線行為，不過這仍屬偶發事件，民航機由於運輸飛航需求，也有技術性偏離；現在打破過去既有默契後，等於海峽中線模糊化，台灣空防監測除了看軍機，也要看民航機。

沈明室認為，中國大陸啟用W122、W123銜接航線由西向東飛行，這對於台海安全影響較大，原來只有台灣飛機往金門、馬祖來回飛，現在中共軍機、民航機也在飛，沿著海峽中線飛，甚至可能跨越，這將使台灣空防監測壓力加大。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘告訴中央社，中國大陸片面改變M503航線，這可解讀為對於即將上任新政府的施壓，以中共對台一連串作為來看，可以推估在5月20日總統就職日前，還會有其他施壓手段。

陳國銘認為，過往M503航線討論多聚焦在「木馬屠城記」，也就是說擔憂中共會否利用這條航線以軍用機假扮為民航機對台構成威脅，甚至攻占機場。

他強調，這個可能性相當地低，一來空運能量有限，二來國軍絕對有反擊能力，中共採取這個方式的代價很高，發生機率實在太低。

陳國銘指出，中國大陸改變航線舉動目的是結合先前經貿脅迫、蔬果禁運等對台手段，試圖造成台灣民眾人心惶惶；既然其以「緩解有關地區航班增長壓力」為理由，將問題定位在民用運輸，建議民航單位應該盡快地採取因應動作。

ET快訊
上尉女軍官遭同僚性侵！他妻子隔天求情：拜託撤告
LINE加好友「掃QRCode」恐被盜　官方曝自救3招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸啟用M503西向東航路　專家：壓縮台灣空防預警時間

陸取消M503飛行偏置　分析：加大台灣空防監測壓力

民眾黨布局里長培訓　江和樹推「女刺客等級」19歲廖家嫻

賴清德出席宜蘭感恩茶會　新科立委陳俊宇：承擔民主使命回報鄉親寄望

陸突啟用M503西向東航線　陸委會：不負責任的飛航行動！

國防部春巡首日　空軍首次秀「小牛飛彈」掛載P-3C反潛機作業

王志安公開「柯美蘭」聲援截圖！她批台灣民主：部分跟共產黨無異

空軍秀3機種低空慢飛、觸地重飛　P-3C機「打開魚雷艙門」模擬反潛

蕭美琴29歲仙氣照曝光！萬人讚爆「最美副總統」：根本日劇女主角

快訊／新竹市「美女發言人」徐千晴證實1月底離職　離開原因曝光

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

正妹在火鍋店自信跳舞　超強卡點彷彿專程表演

陸啟用M503西向東航路　專家：壓縮台灣空防預警時間

陸取消M503飛行偏置　分析：加大台灣空防監測壓力

民眾黨布局里長培訓　江和樹推「女刺客等級」19歲廖家嫻

賴清德出席宜蘭感恩茶會　新科立委陳俊宇：承擔民主使命回報鄉親寄望

陸突啟用M503西向東航線　陸委會：不負責任的飛航行動！

國防部春巡首日　空軍首次秀「小牛飛彈」掛載P-3C反潛機作業

王志安公開「柯美蘭」聲援截圖！她批台灣民主：部分跟共產黨無異

空軍秀3機種低空慢飛、觸地重飛　P-3C機「打開魚雷艙門」模擬反潛

蕭美琴29歲仙氣照曝光！萬人讚爆「最美副總統」：根本日劇女主角

快訊／新竹市「美女發言人」徐千晴證實1月底離職　離開原因曝光

陸啟用M503西向東航路　專家：壓縮台灣空防預警時間

超狂買家「全台7折收凶宅」客戶直接入住：窮比鬼可怕

陸取消M503飛行偏置　分析：加大台灣空防監測壓力

最狂小三找上人夫兒子　臉書留言「可來店裡找阿姨按摩」

女房東禁陽台曬內衣「勾引我老公」！她忍3個月求搬　遭設計扣押金

擠完牙膏放嘴裡「瞬間被辣醒」！他低頭一看傻眼：誰放在浴室的？

黃偉晉失言丟工作！網揪戰犯「莎莎的問題」　Lulu現身怒回：荒唐

立春5生肖須迴避！命理師教「轉帳1688元開運法」

印度國防部長：印美是「天然夥伴」可壯大民主世界秩序

三星晶片單位去年虧損　傳不發放任何員工獎金

泰國熱銷第一芒果乾 減糖25% 一包最低70元

政治熱門新聞

蕭美琴29歲照片曝　萬人讚爆：日劇女主角

民眾黨里長培訓　推「女刺客等級」19歲廖家嫻

新竹市府發言人徐千晴　證實1月底離職

陸突啟用M503西向東航線　陸委會抗議

「戰狼小姊姊」傳有空戰新任務　柯文哲派他當祕書長布局組織戰

兄妹不同調？王志安公開柯美蘭聲援截圖

國防部春巡首日　空軍首次秀「小牛飛彈」掛載P-3C反潛機作業

空軍秀3機種低空慢飛、觸地重飛　P-3C機「打開魚雷艙門」模擬反潛

藍營下任新北市長人選？　他提3人：年齡、經歷都適合

賴清德出席宜蘭感恩茶會　新科立委陳俊宇：承擔民主使命回報鄉親寄望

快訊／行政院發錢了！　49萬戶年前可領到3萬房貸支持金

傳將執掌民眾黨新設「政策會」　陳智菡澄清：組織調整中未定案

評兩位未來總召　柯建銘指傅崐萁「暴虎馮河」、要黃國昌別「嘿嘿叫」

學術研究是最愛　陳建仁：520以後希望能回到中央研究院

更多熱門

相關新聞

陸啟用M503西向東航路　專家：壓縮台灣空防

陸啟用M503西向東航路　專家：壓縮台灣空防

中國片面宣布M503航路，由北向南飛航不再偏西飛航以及啟用W122、W123航路由西向東飛行，專家今天表示，這項舉動試圖否認海峽中線的存在，也形同以技術手段，否定台灣依照自身法律所畫設的限航區，具有法律戰的意味。

中國取消M503航線北向南偏置　民航局表達遺憾嚴正抗議

中國取消M503航線北向南偏置　民航局表達遺憾嚴正抗議

陸取消M503偏置更近海峽中線

陸取消M503偏置更近海峽中線

陸突啟用M503西向東航線　陸委會抗議

陸突啟用M503西向東航線　陸委會抗議

陸取消M503偏置航線　國台辦回應

陸取消M503偏置航線　國台辦回應

關鍵字：

M503

讀者迴響

熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

9歲男童腎取「56顆結石」！因媽媽的寵溺菜單

女星當街遭踹5下尖叫暴哭　經紀人出面回應

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

周杰倫搶到第一張門票！　登台北大巨蛋開唱時間點曝光

日2正妹盲測「超哥丼飯」變臉：米飯超派甲

即／樂天女孩爆私接商演　4成員列被告

面試官問「幾歲還做30K工作？」　他回1句話秒錄取

黃偉晉《紅白》捲爭議！　隔3天認「工作丟了…」

尾牙抽中頭獎「爽拿iPhone」　他見外盒傻眼

樂天女孩爆私接活動滾雪球　檢廉擴大搜查約談15人

即／2小時2跳電！承億酒店：今晚餐費+入住全免單

《巧連智》解僱全數員工！勞動局證實：3／31起分批資遣200人

小S「有點肉」穿泳裝辣爆！轉正面吸16萬讚：這麼大

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面