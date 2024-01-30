　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸M503航線最近距海峽中線7.8km　張競：經ICAO批准若抗議淪笑柄

▲▼M503航線。（圖／記者翁嫆琄翻攝）

▲陸方取消M503航線偏置，距離海峽中線是4.2里（約7.8公里）。（圖／記者翁嫆琄翻攝）

記者任以芳／北京報導

大陸民航局今（30）日宣佈取消M503航線自北向南飛行偏置，以及啓用 M503航線 W122、W123銜接航線由西向東運行，回顧過去M503航線爭議， 中華戰略學會資深研究員張競晚間接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，M503是正規航線，國際民航組織（ICAO）如果有疑慮根本不會批准，過去多年來我方也精準掌握對岸各項飛航情報，如今大陸是調整民航路線，「我方大可不必過度反應，胡亂抗議反而會變成笑柄。」

回顧M503航線爭議最早從2008年開始，直到2015年馬政府時代透過小兩會機制，雙方有初步共識，陸方釋出善意，以當時雙方尚存的海峽中線默契為基準，M503實際航線飛行線向西移6海里（往大陸方向），以「由北向南」方式單向航行。

陸方調整M503航線偏置距離海峽中線有10.2里（約18.9公里），實際航行又往西再偏置4里（7.4km），已經超過國際標準的10公里航空安全邊界線。另外，如有臨時狀況都向西偏移，避免向東移動，配套的三條聯絡線W121，W122，W123暫時不啟用。

但2018年1月大陸方面宣布啟用M503航線，除了「自北向南」維持偏航6海里，原本暫時不啟用的W122與W123航線，重新恢復銜接航線，但只限制開放「自東向西」。

如今，大陸民航局正式宣布啟用M503航線，除了取消M503航線「自北向南」飛行偏置，同時啟用 W122、W123銜接航線「由西向東」。

大陸國台辦發言人陳斌華今晚也表示，主要考量是緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來。

▲北京首都機場T3航廈。（圖／CFP）

▲大陸啟用M503航線將再次引起兩岸爭議。（圖／CFP）

中華戰略學會資深研究員張競晚間接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，M503航線經過國際民航組織批准，如果航線有問題，其他國家一定會抗議，航線也不可能申請過關。

張競說，M503航線位於上海飛行情報區，航線規劃合情合理。當初陸方考量兩岸情份，向西移6里，如今兩岸之間毫無感情可言，恢復原本M503航線只是公事公辦。「我方若向國際民航組織抗議，恐怕會師出無名自取其辱，因此應該避免無謂恐慌或是刻意炒作。」

張競指出，M503、W122與W123航路爭議多年，多位軍事研究者認為啟用後將影響我方掌握空防動態。從2018年1月北京啟用相關航路之後，當時M503「自北向南」繼續維持偏航，W122與W123限制僅開放「自東向西」。「經過六年實際運作，我空防單位從未漏失空防動態情報，同時亦能精準掌握共機動態，從未與民航機產生任何混淆與誤判。」

張競強調，「海峽空域民航活動頻繁密集，每日國際與國內民航班機南來北往東飛西航不計其數，而兩岸軍機、無人機與汽球穿梭其間，我空防單位嚴密掌握成效卓著，現在對岸調整民航航路，我方大可不必過度反應，胡亂抗議反而會變成笑柄。」

根據資料顯示，大陸M503航線是民航機航線，由國際民航組織正式批准，起訖點申請許可的上海飛航情報區（Shanghai FIR）範圍內。如今陸方取消M503航線「自北向南」飛行偏置，距海峽中線又恢復原本最近的4.2里（約7.8公里），外界認為對我方恐有飛航與國安的疑慮。

陸委會表達嚴正抗議及強烈不滿，並要求陸方立即停止不負責任的飛航行動。民航局也表態因陸方措施與2015年啟動該航路時雙方溝通結果有明顯差距，深表遺憾並嚴正抗議，至於因該措施可能產生的相關影響及我方處置等細節，該局將與相關機關進一步評估及商討後，再對外說明

ET快訊
上尉女軍官遭同僚性侵！他妻子隔天求情：拜託撤告
LINE加好友「掃QRCode」恐被盜　官方曝自救3招
陸啟用M503航線北向南偏置　民航局曝航線圖
陸M503航線最近距海峽中線7.8km　專家解析
陸突啟用M503西向東航線　民航局發聲了
台南10年輕人「麵粉混雞蛋」炸KTV包廂　員工怒罵：猴子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸M503航線最近距海峽中線7.8km　張競：經ICAO批准若抗議淪笑柄

陸取消M503偏置航線　國台辦：舒緩航班壓力有利兩岸來往

中國推專案融資救房地產業　房企：效果待觀察

照顧癡呆父10多年！30歲女「活得像50歲」...崩潰喊：我就是該死

遊覽車視線死角釀禍！7歲男童慘「壓死在車底」　身體被遭反覆輾壓

「閱讀嚴重政治問題書刊」！　成為中國省市官員近來落馬罪行

汕頭海岸現巨大鯨屍擱淺　官方籲民眾勿圍觀！暫時不會「鯨爆」

中美討論管控芬太尼　專家：美對華政策仍痴迷「惡性競爭」

9歲男童腎裡取出「56顆結石」！　因媽媽的寵溺菜單：渴了不喝水

台商子女學校感恩餐會　海基會感謝教職員疫情3年付出

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

赴大陸當交換生「不會再去」　他列5項優缺點：去旅遊就好

丁特點超哥餐廳醋飯1缺失！　「乾濕度不一」海瓜子還有沙

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

陸M503航線最近距海峽中線7.8km　張競：經ICAO批准若抗議淪笑柄

陸取消M503偏置航線　國台辦：舒緩航班壓力有利兩岸來往

中國推專案融資救房地產業　房企：效果待觀察

照顧癡呆父10多年！30歲女「活得像50歲」...崩潰喊：我就是該死

遊覽車視線死角釀禍！7歲男童慘「壓死在車底」　身體被遭反覆輾壓

「閱讀嚴重政治問題書刊」！　成為中國省市官員近來落馬罪行

汕頭海岸現巨大鯨屍擱淺　官方籲民眾勿圍觀！暫時不會「鯨爆」

中美討論管控芬太尼　專家：美對華政策仍痴迷「惡性競爭」

9歲男童腎裡取出「56顆結石」！　因媽媽的寵溺菜單：渴了不喝水

台商子女學校感恩餐會　海基會感謝教職員疫情3年付出

瑞芳台62甲火燒車！男騎士突遇起火　黃牌重機「燒剩骨架」

命理專家揭2024十二生肖「運勢最差月份」需注意！5大開運面相一次看

盧廣仲在迪化街買年貨！「0偽裝打卡」沒人發現…路邊親筆寫春聯

有座位區卻被拒內用！他怒公審日本超商「八嘎」　達人揭3可能原因

火箭惡棍背後推人、打詹皇臉　戴維斯怒批不像男人：該被趕出場

約新台幣198.5萬起！美規賓士E-Class售價公佈　全車系標配4MATIC

相愛相殺！　鄭有美送咖啡車應援好友孔劉「全是爆笑崩壞醜照」

林現惟連5戰轟「20+10」　松山5連勝挺進HBL男籃4強

「咒術迴戰 - 五條悟 覺醒」模型　倒立身姿還原天上天下唯我獨尊

阿拉薩職籃初亮相選在「大獅賽」　重回新竹「好興奮」！

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

大陸熱門新聞

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

尾牙抽中一等獎！全場看他上台「被撿屍」

河南發現大油田　原油資源量可能逾1億噸

遊覽車視線死角釀禍！7歲男童慘壓死在車底

9歲男童腎取「56顆結石」！因媽媽的寵溺菜單

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

陸取消M503偏置更近海峽中線

21歲男大生嗨玩雪整天！隔日「流淚到失明」

涉共軍貪腐案　王小軍遭撤政協委員

離婚太傷心房子一忘23年！大媽上門1情形當場崩潰

圍棋迷佔領星巴克　多人沒點餐從早下到晚

230公分女巨人小莫過世後漲粉上萬 直播主闖家門詢問：墓在哪？

女大生宅家10天「不洗頭」！結局超後悔

照顧癡呆父10多年！30歲女「活得像50歲」

更多熱門

相關新聞

陸突啟用M503西向東航線　陸委會抗議

陸突啟用M503西向東航線　陸委會抗議

中國大陸民航局30日晚間宣布，從2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。對此，陸委會表達嚴正抗議及強烈不滿，並要求陸方立即停止不負責任的飛航行動。

陸取消M503偏置航線　國台辦回應

陸取消M503偏置航線　國台辦回應

台灣大選　考驗美中台海風險管控

台灣大選　考驗美中台海風險管控

中共氣球激增　紐時：台人普遍平靜、漠不關心

中共氣球激增　紐時：台人普遍平靜、漠不關心

快訊／中共氣球越海峽中線後消失　邱國正：初判用途是探空

快訊／中共氣球越海峽中線後消失　邱國正：初判用途是探空

關鍵字：

M503海峽中線

讀者迴響

熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

周杰倫搶到第一張門票！　登台北大巨蛋開唱時間點曝光

藝人林彥君尪「車神一哥」吞贊助費下場曝

雪碧談醋飯被反嗆「破麻回去伺候乾爹」　怒提告Toyz

即／樂天女孩爆私接商演　4成員列被告

獨／緬甸靜宜女大生懷孕8月！自首赴陸候審

日網美來台「餐廳露出」日台網友留言兩樣情

Albee遭出征後首現身「全程尷尬臉」！

限時8天！國泰航空祭「香港機票買1送1」　即起開搶

女星當街遭踹5下尖叫暴哭　經紀人出面回應

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

更多

最夯影音

更多
Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦
尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面