陸M503航線最近距海峽中線7.8km　張競：經ICAO批准若抗議淪笑柄

▲陸方取消M503航線偏置，距離海峽中線是4.2里（約7.8公里）。（圖／記者翁嫆琄翻攝）

記者任以芳／北京報導

大陸民航局今（30）日宣佈取消M503航線自北向南飛行偏置，以及啓用 M503航線 W122、W123銜接航線由西向東運行，回顧過去M503航線爭議， 中華戰略學會資深研究員張競晚間接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，M503是正規航線，國際民航組織（ICAO）如果有疑慮根本不會批准，過去多年來我方也精準掌握對岸各項飛航情報，如今大陸是調整民航路線，「我方大可不必過度反應，胡亂抗議反而會變成笑柄。」

回顧M503航線爭議最早從2008年開始，直到2015年馬政府時代透過小兩會機制，雙方有初步共識，陸方釋出善意，以當時雙方尚存的海峽中線默契為基準，M503實際航線飛行線向西移6海里（往大陸方向），以「由北向南」方式單向航行。

陸方調整M503航線偏置距離海峽中線有10.2里（約18.9公里），實際航行又往西再偏置4里（7.4km），已經超過國際標準的10公里航空安全邊界線。另外，如有臨時狀況都向西偏移，避免向東移動，配套的三條聯絡線W121，W122，W123暫時不啟用。

但2018年1月大陸方面宣布啟用M503航線，除了「自北向南」維持偏航6海里，原本暫時不啟用的W122與W123航線，重新恢復銜接航線，但只限制開放「自東向西」。

如今，大陸民航局正式宣布啟用M503航線，除了取消M503航線「自北向南」飛行偏置，同時啟用 W122、W123銜接航線「由西向東」。

大陸國台辦發言人陳斌華今晚也表示，主要考量是緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來。

▲大陸啟用M503航線將再次引起兩岸爭議。（圖／CFP）

中華戰略學會資深研究員張競晚間接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，M503航線經過國際民航組織批准，如果航線有問題，其他國家一定會抗議，航線也不可能申請過關。

張競說，M503航線位於上海飛行情報區，航線規劃合情合理。當初陸方考量兩岸情份，向西移6里，如今兩岸之間毫無感情可言，恢復原本M503航線只是公事公辦。「我方若向國際民航組織抗議，恐怕會師出無名自取其辱，因此應該避免無謂恐慌或是刻意炒作。」

張競指出，M503、W122與W123航路爭議多年，多位軍事研究者認為啟用後將影響我方掌握空防動態。從2018年1月北京啟用相關航路之後，當時M503「自北向南」繼續維持偏航，W122與W123限制僅開放「自東向西」。「經過六年實際運作，我空防單位從未漏失空防動態情報，同時亦能精準掌握共機動態，從未與民航機產生任何混淆與誤判。」

張競強調，「海峽空域民航活動頻繁密集，每日國際與國內民航班機南來北往東飛西航不計其數，而兩岸軍機、無人機與汽球穿梭其間，我空防單位嚴密掌握成效卓著，現在對岸調整民航航路，我方大可不必過度反應，胡亂抗議反而會變成笑柄。」

根據資料顯示，大陸M503航線是民航機航線，由國際民航組織正式批准，起訖點申請許可的上海飛航情報區（Shanghai FIR）範圍內。如今陸方取消M503航線「自北向南」飛行偏置，距海峽中線又恢復原本最近的4.2里（約7.8公里），外界認為對我方恐有飛航與國安的疑慮。

陸委會表達嚴正抗議及強烈不滿，並要求陸方立即停止不負責任的飛航行動。民航局也表態因陸方措施與2015年啟動該航路時雙方溝通結果有明顯差距，深表遺憾並嚴正抗議，至於因該措施可能產生的相關影響及我方處置等細節，該局將與相關機關進一步評估及商討後，再對外說明