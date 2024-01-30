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蕭美琴29歲仙氣照曝光！萬人讚爆「最美副總統」：根本日劇女主角

▲▼蕭美琴29歲仙氣照曝光！萬人讚爆「最美副總統」：根本日劇女主角。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝自賴坤成臉書）

▲蕭美琴29歲照片曝光，讓網友忍不住直呼「這是日劇女主角啊！」（合成圖／記者李毓康攝、翻攝自賴坤成臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

新科副總統蕭美琴曾透露，自己是台美混血，因五官深邃，小時候常被當作外國人。民進黨前立委賴坤成29日分享一張蕭美琴29歲的照片，意外引發轟動，還有許多人大讚當年的蕭美琴氣質不凡，甚至驚呼「這是日劇女主角啊！」掀起熱議。

賴坤成29日在臉書貼出蕭美琴29歲時的照片，從中可見她清新脫俗，髮絲隨風飄逸，眼神充滿堅毅。而照片拍攝當下，是蕭美琴2001年在台南神學院首次宣布參選僑選立委。

值得一提的是，時任立委的賴清德當天還來與蕭美琴握手、鼓勵她參政，那是2人第一次面對面，也正好是1月13日。沒想到23年後，賴清德、蕭美琴2人搭檔投入2024總統大選，同樣在1月13日脫穎而出。

▲▼民進黨總統參選人賴清德今日公布副手人選由駐美代表蕭美琴出任。（圖／記者李毓康攝）

▲賴蕭23年前1月13日首次見面，沒想到23年後同日當選正副總統。（圖／記者李毓康攝）

照片曝光後，吸引近3萬人按讚、破千則留言，許多網友紛紛大讚「太美了吧」、「好像日系女星」、「根本日本電影劇照！」、「美女副總統」，還有人笑問賴坤成「說，你暗戀她多久了？」對此，賴幽默回應「明戀」笑翻不少人。

去年12月15日，蕭美琴赴台北大學校園演講，就曾談到父親是台灣人、母親是歐裔美國人，所以小時候常充當家中長輩的翻譯，算是從小就在當「台美橋樑」，也常被當作是外國人，後來她到美國去讀書，開始對公共事務萌生興趣，也體悟到台灣在全球政治中的特殊地位與困境，為日後從政之路埋下伏筆。

▼蕭美琴29歲照片曝光，吸引近3萬人按讚。（圖／翻攝自賴坤成臉書）

▲▼蕭美琴29歲仙氣照曝光！萬人讚爆「最美副總統」：根本日劇女主角。（合成圖／記者李毓康攝、翻攝自賴坤成臉書）

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