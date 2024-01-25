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鄭運鵬《夜夜秀》吞火！賀瓏想邀賴蕭配　他神回一句話

記者黃翊婷／綜合報導

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近日因中國媒體人王志安的評論，陷入歧視身障人士的爭議。《賀瓏夜夜秀》24日發布新影片，來賓是民進黨立委鄭運鵬，主持人賀瓏提到本季還有最後一集，希望總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴能來上節目；鄭則回答，「好啊，我覺得他們應該來，你看，難得有那麼多柯粉在這邊。」

▲▼鄭運鵬《夜夜秀》表演吞火　要在帳號發：賀瓏是民進黨的好朋友。（圖／翻攝STR Network YouTube）

▲鄭運鵬表演吞火。（圖／翻攝STR Network YouTube）

《賀瓏夜夜秀》因邀請中國媒體人王志安評論台灣選舉，王疑似暗諷民進黨推不分區立委提名人、身障律師陳俊翰上台煽情催票，引發眾怒，許多贊助商也紛紛與製作單位切割。

不過，《賀瓏夜夜秀》24日發布新影片，來賓是民進黨立委鄭運鵬，他在節目中談到兒子一夕爆紅，自己嚇了一跳，沒想到兒子會受到這麼多關注，但他其實並不希望兒子從政，因為這條路實在是太累了。

接著，雙方談到邀請來賓一事，主持人賀瓏提到，本季還有最後一集，希望能請賴清德、蕭美琴上節目。鄭運鵬則回答，「好啊，我覺得他們應該來，你看，難得有那麼多柯粉在這邊」，說完現場所有人跟著哈哈大笑。

最後，鄭運鵬按照節目慣例，現場表演吞火才藝，並讓賀瓏等人親眼見證，自己表演吞火並非透過借位。節目影片公開至今，已有33萬次觀看，網友們也紛紛留言表示，「鄭運鵬這個才藝應該可以稱霸夜夜秀很久」、「鄭運鵬的哏超多」、「吞火那段我看了5次」。

然而，由於王志安的言論仍持續延燒中，鄭運鵬恰巧與王志安同一天錄影，他在自己上《賀瓏夜夜秀》的影片公開之前，就先在臉書發文，強調有關《賀瓏夜夜秀》節目中，其他來賓對於陳俊翰律師的不當言論片段，當時他並不在現場，媒體報導之前他完全不知情，也不可能認同，「製作單位和當事人為該內容致歉，是最起碼該負起的社會責任。」

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