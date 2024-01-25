賴清德、蕭美琴還沒就任提早上工！　一起接見美國、立陶宛訪團

▲賴清德、蕭美琴25日一同接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴還未正式就任，但外交工作沒有空窗期。總統蔡英文25日上午分別接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團，以及「立陶宛國會友好訪問團」之外，賴清德、蕭美琴也一同在總統府內，接見兩個外賓訪團。

賴清德在接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團時表示，他跟蕭美琴都非常歡迎聯邦眾議院「國會台灣連線」迪馬里（Mario Diaz-Balart）共同主席及貝拉（Ami Bera）共同主席來台訪問。他說，台灣剛完成正、副總統及立法委員選舉，台灣人民再次用手中神聖的選票告訴全世界，在民主與威權之間，選擇站在民主陣營這一邊，向國際社會展現對民主自由的堅定信念。

賴清德表示，台灣位處西太平洋第一島鏈及面對中國威權擴張的最前線，戰略地位至為關鍵，台海穩定對區域及全球和平繁榮至關重要，且台灣在全球關鍵產業供應鏈亦扮演不可或缺的角色。

賴清德表示，做為全球民主陣營的重要成員，過去8年，台灣在總統蔡英文的帶領下，即使面對變化劇烈的世界局勢，依然堅守民主價值、捍衛台海和平，同時積極布局全球、強化韌性，以穩健務實的方式，與包括美國在內的民主夥伴深化合作，獲得國際社會廣泛支持與信任；儘管中國持續以軍事及其他灰色地帶活動侵擾台灣，台灣仍能沉穩因應，努力維持台海和平穩定的現狀。

賴清德認為，現在的台灣已經成為「世界的台灣」，未來，他與蕭美琴將在蔡英文所打下的良好基礎上，團結台灣人民、強化社會韌性，捍衛台海和平穩定現狀。期盼美方持續給予台灣強力支持，深化雙邊合作關係，並聯合民主夥伴共同確保區域和平與繁榮。

賴清德也期盼二位共同主席及美國國會跨黨派友人，持續支持台灣充實自我防衛力量，共同守護台海及區域的和平、穩定與繁榮；也希望解決台美雙重課稅的相關法案能及早完成立法，為雙方人民創造更多經貿合作的利基。

賴清德也指出，今年是《台灣關係法》立法45週年，該法是推動台美關係及維護區域和平穩定的重要基石。期待未來能持續深化與美國的各項合作，相信在美國國會的支持下，台美夥伴關係將更進一步提升，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

▼賴清德、蕭美琴今（25）日上午接見「立陶宛國會友好訪問團」。（圖／總統府提供）



接著，賴清德、蕭美琴也一同接見「立陶宛國會友好訪問團」。賴清德表示，相信大家早已注意到，中國對台灣在國際場域上的刻意打壓及恐嚇，中國利誘我邦交國諾魯，刻意選在上週我國大選後宣布與我國斷交，此一手段已充分暴露其威權擴張，以及挑戰國際秩序與區域穩定的本質。

賴清德說，還記得2021年我國以台灣為名在立陶宛設立代表處時，中國同樣也對立陶宛採取針對性的貿易報復行動。面對這些挑戰，未來他最重要的使命，就是在蔡總統過去8年打下的深厚基礎上，持續維持台海現狀及區域和平穩定，並在對等尊嚴的前提下，和中國展開對話與交流，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。

賴清德指出，他也將在這個基礎上加倍努力，持續加強與立陶宛之間的合作，包括人民之間的交流、經貿、教育、文化等更廣更深的合作，我們都應該要進行。目前臺灣與立陶宛雙方人員互訪頻繁，兩國在半導體及雷射產業的合作，已經成為民主國家產業合作互助的典範。他相信訪團訪台期間也已經聽到許多潛在合作機會及建議，在他就職之後，他將秉持互惠互利的原則，讓台灣與立陶宛共創雙贏，並希望立陶宛國會鼎力支持。

▼賴清德、蕭美琴25日一同接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團。（圖／總統府提供）

