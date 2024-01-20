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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統選舉特勤維安今24時止　賴蕭已轉「當選人安維編組」

▲國安局長蔡明彥主持安維8號編成典禮。（圖／國安局提供）

▲安維8號編成典禮。（圖／國安局提供）

記者蘇晏男／台北報導

中選會昨公告副總統賴清德、前駐美代表蕭美琴為第16屆總統與副總統，依規定，候選人的維安編組將於今（20日）24時起解編，而賴蕭的維安已轉為「當選人安維編組」，待5月20日宣誓就職日轉為「警衛室」。

國安局特勤中心以代號「安維8號」專案編組，負責2024總統大選正副總統候選人維安工作，共編3+1組（3組候選人、1預備組），總計220名維安人員及11隻偵爆犬，自去年7月起，接受3個月的初訓，接著再進行專精訓練，並在11月9日正式成軍，每組55人。

▲▼國安局長蔡明彥主持「安維八號」編成典禮。（圖／記者黃國霖攝）

▲「安維八號」編組成員偵爆犬。（圖／記者黃國霖攝）

根據《特種勤務條例施行細則》第6條規定，維安期間是自候選人完成登記日的登記完成時起，至中選會當選公告日的隔日24時止。

中選會昨（19日）已公告第16屆總統、副總統為民進黨籍賴清德、蕭美琴。換句話說，擔任「侯康配」及「柯盈配」的維安人員，將於今（20日）24時過後解編，依規定回到原服務的特勤、軍警單位。

而賴清德與蕭美琴的維安編組，已轉為「當選人安維編組」，待520宣誓就職日轉為「警衛室」。賴清德身為副總統，其「萬里警衛室」可能將延續，但維安人數增至總統級別，將比競選時的55人還多，而蕭美琴的維安人員也會提升至副總統等級，而其警衛室呼號，將由相關單位請示蕭之後核定使用。

這次「安維8號」也增購部分先進設備因應候選人安維。包括採購2套法國ACOEM公司的「聲響槍擊偵測系統」，內建GPS定位功能，槍響時能立刻標定敵方位角、俯仰角等數據，並立即回傳給反狙擊手小組應變。

「NVLS熱顯像儀」搭配BARRETT MRAD狙擊槍使用，輔助射手能在遠距離及煙、塵、霧等視線不佳的環境下，迅速找出人員、車輛等隱藏熱源，實施反制射擊；「NVLS夜視鏡」也可裝設於狙擊槍，輔助射手於弱光環境瞄準射擊，也能接收不可見光，配合雷射指示器照明標示。

新採購福特（Ford）Ranger改裝的防彈皮卡車掃街，有自動升降防彈玻璃帷幕，車斗設保護架、安全帶，簡便座椅讓候選人掃街過程不用全程站立。車外搭載6個鏡頭，可進行360度無死角側錄，還原現場影像，車內人員也能透過螢幕觀看畫面，掌握即時動態。

▲▼國安局長蔡明彥主持「安維八號」編成典禮。（圖／記者黃國霖攝）

▲「安維八號」新購改裝防彈掃街車，候選人不用站整天掃街。（圖／記者黃國霖攝）

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