台中男兩度酒駕欠繳54萬罰款　千坪土地遭查封

記者黃翊婷／綜合報導

台中謝姓男子因兩度酒駕被抓，挨罰54萬元，卻遲遲沒有繳納罰款。法務部行政執行署台中分署近日查知，謝男以名下一處千坪土地向銀行貸款，仍有還款紀錄，因此在29日會同地政事務所人員前往該土地插牌查封，若謝男還是不予理會，查封土地將遭到拍賣。

▲謝男因為沒有繳納酒駕罰款，名下土地遭到查封。（圖／法務部行政執行署台中分署）

謝男2019年11月間因為酒駕上路且拒絕酒測，遭開罰18萬元，沒想到7個月之後，他又因為酒駕拒絕酒測，再度挨罰36萬元，兩次酒駕總計挨罰54萬元，卻都沒有依法繳納。

法務部行政執行署台中分署2022年7月間收到此案，謝男依舊拒絕繳納罰款，也不理會台中分署通知到場報告財產等執行作為。台中分署除了查扣謝男的商業保險契約保單價值之外，近日還查得他將名下一處千坪土地拿去向金融機構辦理貸款，仍有在陸續還款中。

台中分署29日會同地政事務所人員前往謝男名下的農牧用地，並在現場插立告示牌張貼查封告示，同時發函通知謝男，限期自動繳清或是提出清償計畫，如果還是不予理會，舊曆年以後就會對查封土地進行拍賣程序。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。