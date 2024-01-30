擁3甲山坡地卻無照拒酒測欠繳6萬　執行分署扣押禁伐補償金追回

▲酒駕男坐擁3甲山坡地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名中年男子107年年初在瑞光社區附近無照騎車又拒絕酒測，監理站對他開立拒測罰單9萬元，義務人繳納部分款項後未再續繳，該筆酒駕罰單連同其他交通違規案件共計6萬餘元的欠款，陸續被移送到法務部行政執行署屏東分署執行，分署收案後曾通知男子到場報告財產狀況，惟他未理會。

分署調查發現男子名下有6筆位於霧台的土地，面積合計逾3甲，單以公告現值計算金額也高達200多萬元，執行人員參照內政部國土測繪中心資料，研判這些土地皆為山坡地，且可能無路可達，於法拍市場上較不易拍定，但推測有相關補助款可請領，遂先發函鄉公所扣押義務人的造林補助金及禁伐補助金等債權。

日前鄉公所回報有足額扣押到義務人的禁伐補償金，分署核發收取命令，終於為國庫追回6年前酒駕罰單。

屏東分署執行酒駕專案迄今已為國庫追回2089萬元罰單，有562位酒駕義務人繳清或繳納部分款項，成效良好，分署將持續貫徹酒駕案件之強力執行。呼籲春節將屆，親友餐敘團聚暢飲機會頻繁，如有飲酒可搭乘計程車、公共運輸交通工具或找代駕，酒後切勿開車以避免傷人傷己，尊重自己與他人生命安全。