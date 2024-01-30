中捷藍線核定通過！江啟臣轟中央「懲罰好學生」：僅補助42%經費

▲中捷藍線核定通過，立委江啟臣表示，將專案管考督促捷運路網完工。（圖／江啟臣辦公室提供）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運藍線綜合規劃獲行政院核定通過，立委江啟臣表示，除了肯定行政院，更要感謝盧秀燕市長的一再呼籲，還有市民朋友對相關提案的支持與各級民代的認真監督，這是台中交通發展的關鍵時刻，由衷感謝大家的努力付出。不過，江啟臣話鋒一轉也抨擊中央僅負擔42%經費，但對比財政欠佳的高雄獲得6成補助，無疑是懲罰好學生，除要求中央檢討補助方式外，也強調會繼續爭取預算。

江啟臣指出，台中捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔42%經費675.59億元，台中市府必須負擔近6成高達939億元，未來不只是市府沉重的財政負擔，恐怕也將排擠其他重大建設的推動，但反觀高雄市，卻可因財政欠佳而獲得6成的中央補助，顯然是懲罰了好學生。

江啟臣強調，新一屆國會將在2月1日正式展開，江會繼續努力，未來除將要求中央核實撥補經費，監督進度，也會要求中央提供相關協助，早日讓台中捷運十字路網成形，團隊也會進行專案管考，並持續督促中央協助台中市完成其它捷運建設，包括崇德豐原線，綠線延伸大坑、彰化，還有機場捷運橘線等，透過民意監督，要求行政單位加速推動，一起努力完善中部地區的捷運網絡，提供市民朋友四通八達的交通路網。

江啟臣提到，在111年7月曾特別邀請立法院交通委員會來到台中考察，除了關心捷運藍線的進度，也關心崇德豐原線的辦理情形，並對捷運路網規劃提出建議；當時也考察東豐快速道路、市政路延伸工程等重要建設，歷經不懈的努力後，如今三案都取得具體進展實在令人振奮，東豐快速道路在111年10月順利復工，他也成功爭取中央超過百億的經費補助；市政路延伸二階段工程，第一階段目前正在施工中、第二階段更將於明日正式動工，可望在115年完工。未來台中8+2立法委員將與盧秀燕市長、台中市政府攜手努力，一定能讓台中發展更加順利。