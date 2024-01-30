中捷藍線核定市府負擔近6成　江啟臣：懲罰好學生！會繼續爭取預算

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規畫報告，計畫總經費1615.14億元，預計核定後10年完工。對此，國民黨立委江啟臣就透過臉書表示感謝各界的支持與推動；但他也指出，台中市府必須負擔總經費近6成，但高雄市卻可因財政欠佳而獲得6成的中央補助，顯然是懲罰了好學生，未來他會繼續和中央爭取預算。

江啟臣指出，昨天傍晚，台中捷運藍線綜合規劃獲行政院核定通過，除了肯定行政院，更要感謝台中市長盧秀燕的一再呼籲，還有市民朋友對相關提案的支持與各級民代的認真監督，「這是台中交通發展的關鍵時刻，由衷感謝大家的努力付出！」

但江啟臣表示，雖然感謝仍需指出，台中捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔42%經費675.59億元，表示台中市府必須負擔近6成高達939億元，未來不只是市府沉重的財政負擔，恐怕也將排擠其他重大建設的推動。他提到，高雄市卻因財政欠佳而獲得6成的中央補助，顯然是懲罰了好學生，未來他除了會繼續和中央爭取預算，也會請中央檢討重大建設補助方式，勿讓攸關地方發展的捷運建設反成為地方財政陷阱。

此外，江啟臣強調，新一屆國會將在2月1日正式展開，他會繼續努力，未來除將要求中央核實撥補經費，監督進度，也會要求中央提供相關協助，早日讓台中捷運十字路網成形；他們辦公室也會進行專案管考，並持續督促中央協助台中市完成其它捷運建設，包括崇德豐原線，綠線延伸大坑、彰化，還有機場捷運橘線等，透過民意監督，要求行政單位加速推動，一起努力完善中部地區的捷運網絡，提供市民朋友四通八達的交通路網。

除了捷運藍線獲行政院核定，江啟臣憶起，111年7月，當時他特別邀請立法院交通委員會來到台中考察，除了關心捷運藍線的進度，也關心崇德豐原線的辦理情形，並對捷運路網規劃提出建議。

江啟臣提到，當時也有考察東豐快速道路、市政路延伸工程等重要建設，歷經不懈的努力後，如今三案都取得具體進展實在令人振奮，例如東豐快速道路在111年10月順利復工，他也成功爭取中央超過百億的經費補助；市政路延伸二階段工程，第一階段目前正在施工中、第二階段更將於明日正式動工，可望在115年完工。

江啟臣最後強調，未來台中8+2立法委員將與是長盧秀燕、台中市政府攜手努力，相信只要團結一心，一定能讓台中發展更加順利，實現屬於市民朋友的大勝利！