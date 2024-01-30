「以個人身份」贊同單一召委制挨批　游錫堃：既然負重，就應忍辱

▲立法院長游錫堃、民眾黨立委當選人黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院將於2月1日舉行第11屆院長與副院長選舉，對於民眾黨提出四項改革及單一召委制主張，民進黨院長候選人游錫堃表示有共識的部分可以先做，也贊同單一召委制，引發討論。游今（30日）出示過去民進黨團曾就單一召委制提案，並表示，據說他在媒體上被罵得很慘，但「既然承擔，就應勇敢」、「既然負重，就須忍辱」。

黃國昌拋出應改為單一召委制，柯建銘表示，2016年民進黨提出有關於國會改革的黨版，裡面各種情況都有，也提到了單一國會（應是指單一召委制度），時任立委林濁水認為應該師法美國，不過，這點他與王金平都持保留意見。

柯建銘也直言，此時拋出這樣的議題，不外乎是因為召委是由委員會委員來選舉的，目的是「明助國民黨」，讓國民黨拿到所有的召委，然後再藉此向國民黨叫板、分召委。柯建銘強調，國會改革是很漫長的路，已經走了30年，應該面對台灣現實的政治環境和民意，路人皆知；實際上立法院不可能贏者全拿，讓兩大黨各擁一席召委對國會生態平衡最好。

副院長候選人蔡其昌也認為，民進黨過去曾主張單一召委制度，但為什麼8年來沒有做是因為，若是過去8年把召委改成只有一個，那麼過去8年不會有國民黨的召委，站在保護小黨的角色，「我個人並不會贊成說，要把小黨的意見把它抹煞掉」。雖黃國昌提的德國制度非大黨全拿，不過，依照自己在立法院這麼多年的經驗，只要改成單一召委制度，一定是大黨全拿。

黃國昌、柯建銘兩人舌戰單一召委制度，綠營內部也多有疑慮，而游錫堃昨則是「以個人身份」贊同，引發不少討論，游也貼出資料，顯示主要國家美國、法國、德國及日本都實施單一召委制，且過去民進黨團也曾就此兩度提案。

游錫堃坦言，據說他在媒體上被罵得很慘，原因是昨天以「個人身分」表達支持「單一召委制度」，但「既然承擔，就應勇敢」、「既然負重，就須忍辱」，謹此提供2項資料，敬請大家指教。

▼游錫堃解釋單一召委制及推動過程。（圖／游錫堃辦公室提供，點圖放大）

▼游錫堃表示上屆立院民進黨團曾就單一召委制提案過 。（圖／游錫堃辦公室提供，點圖放大）