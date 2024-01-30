柯建銘指單一召委「歷史已翻頁」　籲黃國昌別演了：都看得懂還演什麼

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前提出立法院委員會單一召委制，並與民進黨立院黨團總召柯建銘激烈爭辯，黃稱過去民進黨團也曾有類似提案，為何要雙標，柯建銘今（30日）受訪時回應，2018年在立法院討論單一召委會問題，最後因不可行無疾而終。黃國昌拋出這議題就是要操作槓桿，演戲要演得人家看不懂，大家都看得懂還演什麼，別再演了吧！

對於黃國昌說法，柯建銘表示，持平而論，憑良心看待這一刻，從1月15日黃國昌拋出這些問題，但國會改革民進黨長期在做、30年來都未休息，從國會五法開始訂了很多基準，這不是黃國昌突然發明的，把這當成道德標的，好像他的專業一樣，挾國會改革號令天下，根本拾人牙慧。

柯建銘指出，第九屆國會開始，蔡英文執政以後，民進黨團就提出國會改革版本，包含立法院組織法、各委員會組織法、調查權等等，拋出這議題讓大家一起討論，當年底就通過立法院組織法、要國會議長議事中立，2018年各委員會實行法中有關單一委員會問題，朝野有九個版本，出委員會後大家都知道不可行，最後無疾而終。

柯建銘直言，黃國昌拋出這議題就是要操作槓桿、拿到最大好處，明著支持單一國會、暗著就是想分贓，單一國會一定國民黨全拿，他才能跟國民黨叫板拿一兩席召委，司馬昭之心路人皆知，每一個人都看得懂，連國民黨都反對，黃國昌從頭到尾就是在製造聲量，大家都知道他在演什麼。

柯建銘喊話黃國昌，演戲要演得人家看不懂，大家都看得懂還演什麼，路人皆知、不必搞政治也看得懂，別再演了吧！應該正本清源好好思考未來國會要怎樣，要變成殺戮戰場，還是朝野和諧通過對國家有利法案，這才是正辦。

是否擔心沒拿到院長？柯建銘表示，民進黨是在乎院長在國會外交的重要性，擔心韓國瑜當院長的話，會不會講憲法九二共識，這是國會外交重要一環，是很嚴肅的事情，或是主持國慶亂講話，什麼事情都有可能發生，在這件事情上，呼籲民眾黨自己想清楚，民進黨就是平常心，誰也不會患得患失，不必隨黃國昌起舞，民進黨的態度很透徹。

柯建銘補充說明，2016年的時候提出國會改革，包含聽證權等等一大堆，但經過討論以後，先通過最沒有爭議的立法院組織法，後面很多題目都在討論，2018年5月有關單一召委的提案完全沒有共識，就停在那裡了，歷史已經翻過這一頁，未來國會改革怎麼做要重新盤整。

柯建銘表示，不同時期有不同看法，提出法案就是要大家討論，當時民進黨國會過半大可表決通過，為何不做？代表有疑慮，所以當時未處理，不要的東西被黃國昌拿去當發明，拾人牙慧。



