戶政服務更便民　竹市府導入多元支付繳納規費好方便

▲竹市府導入多元支付，戶政便民服務再升級。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

落實智慧治理，提升市民便利性！新竹市政府導入多元支付管道，市民朋友至戶政事務所繳納規費時，除可用現金、悠遊卡繳費外，今年起更增加信用卡、行動支付(Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay)等數位繳費服務，手機「嗶」一聲即可完成付款，讓市民朋友免帶現金、免收手續費，更不用翻找零錢，享受輕鬆快速及便利的支付服務。

新竹市長高虹安表示，竹市是座智慧科技城，市民生活樣態已順應數位科技發展，為落實智慧治理，提供市民更方便、更效率、更多元的規費繳納管道，竹市各戶政事務所自今年起開辦多元行動支付方式，市民朋友可選擇以現金、悠遊卡、信用卡及行動支付繳納戶政規費，戶政便民服務再升級。

民政處長施淑婷指出，疫情期間使人們生活型態改變，加速民眾使用行動支付的習慣養成，市府繼推出悠遊卡繳納戶政規費服務，再擴增信用卡及行動支付功能，提供民眾使用國內33家銀行信用卡繳費，或以行動裝置（手機）綁定信用卡，即可用Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等3項行動支付方式繳規費，讓市民朋友們享有優質、便利且快速的支付服務。