高虹安率團拜會日本岡山市長　歡慶姊妹市締結20週年

▲兩位市長相互致贈禮品。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今年新竹市與日本岡山市喜迎締結20週年，今(5)日上午市長高虹安率領新竹市政府訪團，與新竹市議會議員一同拜會岡山市長大森雅夫、岡山市議會議長田口裕士及岡山市•新竹市友好都市議員連盟會長二嶋宣人，共同參加由岡山市府舉行的20週年慶祝大會，隨後針對未來交流作項目展開對談，盼兩市攜手邁向下一個20年。

高虹安表示，兩市於2003年締結至今已歷經20個年頭，對於彼此是非常難能可貴的歲月，兩市在教育、文藝、產業、觀光上皆有密切的交流軌跡，包含學生寄宿家庭活動、岡山市親善訪問團、兩市職員派遣交流等活動；此外，為慶祝20週年慶，竹市府訪問團此行特別搭乘今年恢復岡山往返桃園的直航班機，以此表達兩市之間親密情誼。

高虹安提到，今年8月岡山市學生交流團來訪竹市進行寄宿家庭活動，回想3月視訊時向大森市長承諾將以最高規格迎接岡山市的學生們，為此安排一系列精采行程，包含帶領學生們參觀新竹市老街，認識新竹在地文化；體驗新竹特產的「玻璃工坊」及參訪竹科園區「台積電創新館」，讓兩地青少年深度認識彼此城市的文化底蘊與科技成就，充分拓展國際視野。

高虹安提到，今年11月新竹市文化局也將率領「欣蕾舞蹈團」前往日本參加「2023岡山市藝術節」，為兩市20週年慶增添光彩，屆時希望大家能到場欣賞並給予支持與鼓勵。

「早安，我是岡山市長大森。」大森市長首先用流利的中文熱情歡迎竹市訪團，他說，今年3月與高市長視訊會談時提到，請百忙之中一定要前來岡山，此願望在今日實現岡山市府團隊們都欣喜萬分。

大森市長說，近年因疫情重創全球，很高興在疫情趨緩後兩市恢復既有的交流活動，尤其姊妹市締結20週年更是重要的交流里程碑，今年11月將率領「岡山市議會暨岡山市民親善訪問團」回訪新竹市，相信未來雙方互動只會更加緊密與深化，祝褔竹市訪團此行愉快順利。

高市長說，新竹市擁有多樣日式建築，包含新竹火車站、州廳等，許多相似之處象徵著與日本友好情誼，11月岡山市回訪竹市府必定以同樣高規格盛情接待，屆時歡迎大森市長來體驗竹市特有的人文古蹟風情，而在地美食「新竹米粉」更是不能錯過，邀請岡山市訪客們一定要品嚐看看。

岡山市議會議長田口裕士表示，很榮幸能參與到兩市20年的重要里程碑，兩市透過長年不斷交流合作，深化彼此友誼，「這些碩果累累的成果是岡山市不可取代的財富」。高市長剛才提到兩市有許多相似之處，未來岡山市政府的新大廈將融合現代與古典之美，與新竹市州廳有異曲同工之妙，歡迎落成之後竹市訪團可以再度來訪岡山市。

民政處表示，岡山市與新竹市締結姊妹市迄今已有20年之久，無論是行政、教育、體育、觀光及藝術等各項領域中，皆是竹市交流最頻繁的姊妹市，包括辦理交換學生寄宿家庭訪問、岡山市民親善訪問團及交換職員等諸多交流活動。高市長今日也和大森市長互贈紀念品，並誠摯歡迎姐妹市的好朋友們11月造訪新竹市，進一步增進台灣與日本之間的關係。