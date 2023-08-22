北台灣唯一竹蓮寺「做16歲」七夕成年禮　8百學子輭轎腳、脫絭

▲新竹市長高虹安為青少年學子「脫絭」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今(22)天是農曆7月7日，除是七夕情人節，也是七娘媽（織女）誕辰日，新竹市政府與竹蓮寺攜手合辦2023七夕成年禮系列活動，今日上午「做16歲」成年禮，市長高虹安與竹蓮寺主委、新竹市議會議長許修睿也到場為6名青少年見證「輭轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣儀式，象徵16歲青少年正式「轉大人」，現場超過800名青少年一同參與。

高虹安首先感謝竹蓮寺長期以來對地方事務的熱忱，致力於傳承珍貴地方文化，也感謝許修睿主委10幾年來持續依循傳統，在七娘媽誕辰日也是每年七夕，辦理成年禮儀式，讓新竹在地的孩子們能親身體驗優質傳統文化活動；今晚還有七夕晚會，特別邀請金曲獎饒舌歌手熊仔、美聲天后閻奕格、創作歌手琳誼及純質女聲吳汶芳，和市民朋友一同共度浪漫的七夕情人節夜晚。

「今天不只是七娘媽的誕辰日，也是各位青少年學子『做16歲』的生日！」高虹安說明，今日成年禮「輭轎腳」儀式，學子需跪爬過「七娘媽亭」向七娘媽拜謝，以示感恩之情之外，也象徵前途在前並懂得謙卑；「脫絭」則為答謝七娘媽多年庇佑，將掛在幼兒頸上保佑健康成長的「絭」取下，讓孩子們認知到自己長大成人，「脫絭」後即完成「成年禮」。

許修睿表示，竹蓮寺自21年前開始辦理七夕成年禮，與市府合作舉辦七夕成年禮已7年，是全台唯二、北台灣唯一循古禮舉辦「做16歲」的廟宇，感謝七娘媽的護佑，希望透過成年禮儀式，讓學子們體會「轉大人」的責任感、學會為自己的行為負責，同時帶給每位青年滿滿祝福。

民政處說明，七娘媽為孩童守護神，許多家長會帶孩子到竹蓮寺認做七娘媽的「乾兒子、乾女兒」，為此選在七夕七娘媽誕辰舉辦「做16歲」成年禮活動，今年共吸引808名青少年參加。2023七夕成年禮系列活動，上午舉辦「輭轎腳」七夕成年禮及與銘傳大學商業設計學系合作絹印DIY體驗活動「獨屬我的色彩」，可製作「做十六歲」、「戴絭」2款主題小卡，具獨特性及收藏性；七夕晚會共邀請五組歌手樂團精彩開唱，陪伴市民歡度浪漫七夕夜。

今日「做16歲」成年禮活動，出席人員包括高市長、竹蓮寺主委暨新竹市議會議長許修睿、立委鄭正鈐、邱顯智，以及市議員李國璋、陳啓源、陳治雄、鄭慶欽、林慈愛、吳旭豐、段孝芳、黃文政、林彥甫及多位里長到場共襄盛舉。

2023七夕成年禮系列活動：

￭ 七夕成年禮：8月22日上午8：00-12：00

￭ 獨屬我的色彩：8月22日 上午10：00-12：00

￭ 七夕晚會：8月22日 晚上19：00-21：30