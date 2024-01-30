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摩斯秒殺組「大冰紅買30送30杯」限量搶！龍年春節優惠一次看

▲▼摩斯漢堡，摩斯，摩斯門市，摩斯漢堡門市。（圖／記者林育綾攝）

▲摩斯漢堡再度推出超人氣大冰紅茶「買30杯送30杯」限量搶。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡先前在APP推出大杯冰紅茶「買20杯送20杯」，一上架就迅速秒殺，如今再度因應節慶送禮需求，推出大冰紅茶「買30杯送30杯」組合優惠，將於2月5日在MOS Order APP「安心取溫馨送」販售，限量1000組，售完為止。

摩斯近來主打MOS Order APP，讓消費者可省荷包又體驗便利的點餐服務，2月5日～2月29日期間在APP的「安心取溫馨送」，加碼推出「安心過好年」多種主餐、咖啡優惠。

▲▼摩斯漢堡春節優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡春節優惠。（圖／業者提供）

主餐包括「低碳植米薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡、V型薯條、大杯冰紅茶」組合買4送1，優惠價680元，限量3000組，咖啡則有「大杯拿鐵咖啡3杯」套組、「中杯卡布奇諾3杯」套組、「摩斯紅茶歐蕾3杯」套組，優惠價皆為168元，限量2000組。超人氣的大冰紅茶也推出「買30杯送30杯」組合優惠，限量1000組。

▲▼摩斯漢堡春節優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡春節也有咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡春節優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡春節優惠。（圖／業者提供）

▲2月10～12日到摩斯消費就送龍年限定「一元復始」春節小卡（圖／業者提供）

另外應景農曆春節，2月10日～2月12日到摩斯消費，就贈送龍年限定「一元復始」春節小卡，送完為止，跟大眾一起沾喜氣、賀新年。 而今年最有年味的情人節，摩斯也祭出「吃甜迎好年暨情人節」活動，2月9日～2月29日，凡到門市消費「抹茶紅豆米派與蒟蒻」點心組，可享優惠價79元，情侶們還可以將蒟蒻更換為抹茶紅豆米派，雙人一起分享甜蜜點心。

▲▼摩斯漢堡春節優惠。（圖／業者提供）

▲「和風蔬活牛肉堡」回歸。（圖／業者提供）

不僅如此，清爽美味的「和風蔬活牛肉堡」即日起好評回歸！嚴選澳洲和牛與紐西蘭草飼牛製成多汁肉排，搭配新鮮蕃茄片及萵苣生菜，帶出牛肉的鮮甜，再淋上主廚特製日式洋蔥和風醬，大口咬下，濃郁牛肉汁滿溢齒頰，與爽脆青蔬交織出絕妙滋味，售價100元。

▲肯德基推出應景的「富貴開運金沙雞」，還加碼「金沙薯條」，新春限定開賣。（圖／業者提供）

除此之外，人氣速食肯德基經典「富貴開運金沙雞」限時回歸，還加碼推出春節限定「金沙薯條」，2月1日～3月4日，連續33天限期開賣。「金沙雞」使用酥脆多汁的咔啦脆雞，結合金沙醬，每一口還能吃到真材實料的紅土鹹蛋金沙，涮嘴又具有招財寓意！

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