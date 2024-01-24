摩斯「航海王主題店」前進桃園！搭高鐵就能朝聖　還有限定拍貼機

▲摩斯「航海王主題店」在高鐵桃園站亮相。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡聯名《航海王》吸引動漫迷朝聖！如今「特色主題店」除了台北西門成都店之外，也在高鐵桃園店亮相，除了門口就能看見人氣角色打卡牆，還能跟魯夫、喬巴合照；另有期間限定的「航海王拍貼機」進駐桃園高鐵店、高雄右昌店，讓粉絲收藏經典回憶。

▲摩斯漢堡推出「航海王聯名主題特色店」，如今也在高鐵桃園站亮相。（圖／業者提供）

摩斯漢堡推出「航海王聯名主題特色店」，除了台北西門町成都店之外，如今也前進高鐵桃園店，只要到高鐵桃園站4號出口旁的摩斯漢堡，就能看到玻璃窗上有人氣角色的元氣笑容，還能跟店內的魯夫、喬巴的打卡牆拍照留念。

▲期間限定的《航海王》聯名拍貼機，也前進桃園、高雄。（圖／業者提供）

而受到歡迎的《航海王》聯名拍貼機，也將在1月24日～2月14日期間進駐摩斯高鐵桃園店；2月18日～3月3日則前進摩斯高雄右昌店。凡到店內購買指定新品套餐，或加購航海王聯名商品，憑單筆消費發票，就可使用拍貼機一次；可3選1航海王限定外框並拍照，獲得專屬紀念拍貼，獨家收藏與航海王的經典回憶。

▲新品「漁人蝦貝雙鮮堡」也將搭配聯名活動，推出優惠組合。（圖／業者提供）

搭配聯名活動，1月25日上市的「漁人蝦貝雙鮮堡」，使用整顆帆立貝搭上Q彈蝦排，也將在MOS Order APP「安心取溫馨送」上釋出「會員嚐鮮購」優惠！1月25日～1月31日期間，「漁人蝦貝雙鮮堡及大杯冰紅茶」組嚐鮮優惠價只要129元，限量3千組，售完為止。

▲1月25日～1月31日期間，MOS APP推出「漁人蝦貝雙鮮堡及大杯冰紅茶」組合嚐鮮優惠價只要129元。

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▲肯德基「雞省小尾牙」倒數2天，只到1月26日。（圖／業者提供）