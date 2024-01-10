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摩斯首推出《航海王》聯名主題店！魯夫喬巴打卡牆　拍貼機免費玩　

▲▼「摩斯漢堡X航海王」聯名，除了推出限定餐點包裝，還有9款聯名周邊商品可加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲「摩斯漢堡X航海王」聯名主題店，在台北西門成都店亮相。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡X《航海王》首度推出聯名主題店，特別選在年輕人及國際旅客最愛前往的台北西門町商圈，將「西門成都店」整體打造成航海王聯名主題店，不但店門有魯夫、喬巴打卡牆，2樓客席牆面環繞海洋藏寶圖，還打造聯名主題拍貼機，只要消費指定套餐或航海王周邊，就能憑發票免費玩。而業者透露，主題店及拍貼機也預計到桃園、高雄亮相！

▲▼摩斯漢堡X《航海王》聯名主題店、拍貼機，因應年節也推出禮盒優惠。（圖／業者提供）

▲1樓大門設置人氣角色魯夫、喬巴的打卡牆。（圖／業者提供）

摩斯此次將台北西門成都店打造為《航海王》主題店，1樓大門設置人氣角色魯夫、喬巴的打卡牆，2樓客席區為整片環繞式海洋及藏寶圖，有如徜徉大海中並搭乘著千陽號出發，身歷其境經典重現，與草帽一行人前往偉大的航道冒險。

▲▼摩斯漢堡X《航海王》聯名主題店、拍貼機，因應年節也推出禮盒優惠。（圖／業者提供）

▲▼2樓客席區為整片環繞式海洋及藏寶圖。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡X《航海王》聯名主題店、拍貼機，因應年節也推出禮盒優惠。（圖／業者提供）

更首次推出時下正夯的拍貼機，即日起至1月21日在台北西門成都店限定亮相，凡期間至店內消費指定新品套餐或加購航海王聯名商品，憑單筆消費發票，即可使用聯名拍貼機1次，可3選1航海王限定外框，擁有獨家航海王專屬紀念。

▲▼「摩斯漢堡X航海王」聯名，除了推出限定餐點包裝，還有9款聯名周邊商品可加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「摩斯漢堡X航海王」首次推出時下正夯的拍貼機。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「摩斯漢堡X航海王」聯名，除了推出限定餐點包裝，還有9款聯名周邊商品可加價購。（圖／記者林育綾攝）

摩斯透露，摩斯X《航海王》主題店、專屬拍貼機，也計畫安排至桃園、高雄跟粉絲見面；而因應春節將至，全台摩斯門市換新裝，以《航海王》新年春聯及窗貼布置，摩斯同仁也同步別上航海王的專屬徽章標誌，陪消費者共度寒假及新年。

▲▼摩斯漢堡X《航海王》聯名主題店、拍貼機，因應年節也推出禮盒優惠。（圖／業者提供）

▲▼因應春節將至，全台摩斯門市以《航海王》新年春聯及窗貼布置。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡X《航海王》聯名主題店、拍貼機，因應年節也推出禮盒優惠。（圖／業者提供）

除此之外，摩斯也推出一系列「黃金系列」商品，包括黃金南瓜濃湯、黃金地瓜拿鐵、黃金地瓜冰奶茶；還有選用100%澳洲和牛入料的「黃金炸肉餅」等。

▲▼摩斯漢堡X《航海王》聯名主題店、拍貼機，因應年節也推出禮盒優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯也推出一系列「黃金系列」商品，包括黃金南瓜濃湯、黃金地瓜拿鐵、黃金地瓜冰奶茶等。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡X《航海王》聯名主題店、拍貼機，因應年節也推出禮盒優惠。（圖／業者提供）

因應年節大量送禮，也推出禮盒預購「買10送1」，像是「紅茶達克瓦茲」禮盒，售價590元，1月20日前早鳥預購優惠499元，買10送1，是甜點控不能錯過的夢幻甜品；「黃金鳳梨酥」禮盒共有12入鳳梨酥，售價520元，也享買10送1優惠。

▲▼摩斯漢堡X《航海王》聯名主題店、拍貼機，因應年節也推出禮盒優惠。（圖／業者提供）

▲「紅茶達克瓦茲」禮盒預購，買10送1。（圖／業者提供）

●肯德基連續15天「雞省小尾牙」

肯德基1月12日起～1月26日祭出連續15天「雞省小尾牙」，除了有小資族最愛的單品「買1送1」，還有「66元銅板價組合」、「個人澎湃組」、「雙人共享雞省組合」等優惠，慰勞自己辛苦的一年。

▲▼肯德基1月12日起連續15天推出「雞省小尾牙」優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基1月12日～26日連續15天推出「雞省小尾牙」優惠。（圖／業者提供）

其中秋冬限定獨家「剝皮辣椒紙包雞也加入歲末雞省小尾牙行列，個人獨享餐「剝皮辣椒紙包雞x1 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小) x1」只要189元，等於一餐現省84元。

若使用「預訂快取」線上先點餐，再到現場取餐；或使用店內「手機掃碼點餐」簡單掃描店內QR code完成點餐，購買XL套餐可享有+1元「多一件蛋撻」，購買桶餐可享有+1元「多一件炸雞」，省時又省錢。

▼肯德基1月12日~1月26日推出「雞省小尾牙」，優惠碼一次看。（圖／業者提供）

▲▼肯德基1月12日起連續15天推出「雞省小尾牙」優惠。（圖／業者提供）

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