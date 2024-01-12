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肯德基今起連續15天「買1送1」！超殺組合「蛋撻、雞塊」都吃得到

▲▼肯德基1月12日起連續15天推出「雞省小尾牙」優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基即日起～1月26日推出「雞省小尾牙」優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基今（12）日起連續15天祭出「雞省小尾牙」優惠，除了有小資族最愛的單品「買1送1」，還有超殺66元銅板價組合、個人澎湃組、雙人共享組合等，人氣蛋撻、上校雞塊都吃得到，象徵隨時用美食為自己辦小尾牙，陪伴消費者慰勞辛苦的一年。

「雞省小尾牙」自即日起～1月26日開跑，「買1送1」人氣單品包括4塊上校雞塊、玉米濃湯、百事可樂；另外在66元銅板優惠中，有「4塊上校雞塊 x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小) x1」組合，或「香酥脆薯(中) x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小) x1」、「草苺起司冰淇淋大福x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小) x1」可說是蛋撻控必嚐。

而秋冬限定獨家的「剝皮辣椒紙包雞」也加入歲末雞省小尾牙行列，其中個人獨享餐「剝皮辣椒紙包雞x1 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小) x1」只要189元，等於一餐現省84元。

▲▼肯德基1月12日起連續15天推出「雞省小尾牙」優惠。（圖／業者提供）

▲外送專屬雙人優惠套餐，下殺57折只要399元，等於一餐省下300元。（圖／業者提供）

透過肯德基外送「外送滿$350免運送到家」，可選擇外送專屬雙人優惠套餐，內含「咔啦脆雞x4 + 上校雞塊4塊x1 + 香酥脆薯(大) x1 + 蛋撻禮盒x1 + 可樂(中) x2」特價399元，相當於下殺57折，一餐省下300元！

若使用「預訂快取」線上點餐，再到現場取餐；或使用店內「手機掃碼點餐」簡單掃描店內QR code完成點餐，購買XL套餐可享有「+1元多一件蛋撻」，購買桶餐可享有「+1元多一件炸雞」，省時又省錢。

▼肯德基1月12日~1月26日「雞省小尾牙」優惠碼一次看。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼肯德基1月12日起連續15天推出「雞省小尾牙」優惠。（圖／業者提供）

●摩斯漢堡 X 航海王聯名

另外，人氣速食摩斯漢堡2024年推出新品，主打美味雙堡「燒肉饗宴珍珠堡」、「漁人蝦貝雙鮮堡」，同步還與日本動畫《航海王》聯名合作，陸續推出一系列「摩斯漢堡X航海王」系列限量周邊商品。

▲▼「摩斯漢堡X航海王」聯名，除了推出限定餐點包裝，還有9款聯名周邊商品可加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲「摩斯漢堡X航海王」聯名，除了推出限定餐點包裝，還有9款聯名周邊商品可加價購。（圖／記者林育綾攝）

響應《航海王》主角·魯夫最愛的肉食，摩斯也推出「黃金點心盒」，外觀採聯名限定的「紅色寶藏箱」包裝，上頭有《航海王》人氣角色，喜氣的紅色寶藏箱象徵著期待與豐收，適合歡慶過節；點心盒內有：黃金炸肉餅、摩斯雞、黃金地瓜、方塊薯餅、紅茶等豐富的點心品項，另加價50元可享蝴蝦薯餅組1份。

▲▼「摩斯漢堡X航海王」聯名，除了推出限定餐點包裝，還有9款聯名周邊商品可加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲響應《航海王》主角魯夫最愛的肉食，摩斯推出2款「黃金點心盒」（圖／記者林育綾攝）

而「摩斯漢堡x航海王」限量周邊商品方面，共有9款實用周邊等粉絲收藏，只要消費「超級大麥米漢堡系列」指定套餐，就能以149元～499元加購；購買MOS Cafe系列飲品任一杯，即可以699元加購「航海王手提保溫杯」，同時也推出限量「航海王聯名款T恤」單售699元。

▲▼「摩斯漢堡X航海王」聯名，除了推出限定餐點包裝，還有9款聯名周邊商品可加價購。（圖／記者林育綾攝）

▲「摩斯漢堡X航海王」聯名9款周邊商品，消費指定照餐可加價購。（圖／記者林育綾攝）

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關鍵字：

肯德基蛋撻速食優惠

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