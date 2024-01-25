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肯德基推「開運金沙雞、金沙薯條」　春節限時開賣還抽金元寶！

▲▼肯德基推出應景的「富貴開運金沙雞」，還加碼「金沙薯條」，新春限定開賣。（圖／業者提供）

▲肯德基推出應景的「富貴開運金沙雞」，還加碼「金沙薯條」，新春限定開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

農曆春節將近，肯德基經典「富貴開運金沙雞」限時回歸，此外還加碼推出春節限定「金沙薯條」，2月1日起連續33天限期開賣。「金沙雞」使用酥脆多汁的咔啦脆雞，結合金沙醬，每一口還能吃到真材實料的紅土鹹蛋金沙，涮嘴又具有招財寓意！

▲▼肯德基推出應景的「富貴開運金沙雞」，還加碼「金沙薯條」，新春限定開賣。（圖／業者提供）

▲「富貴開運金沙雞」用酥脆多汁的咔啦脆雞，淋上富貴金沙醬，龍年限時回歸。（圖／業者提供）

肯德基「富貴開運金沙雞」龍年限時回歸，用酥脆多汁的咔啦脆雞，淋上富貴金沙醬，濃郁的金沙醬使用特選紅土鹹蛋黃，搭配蒜頭、羅勒、芫荽籽等辛香料爆炒，讓每一口都吃得到鹹香濃郁金沙，微沙又濃郁的口感，再灑上帕瑪森乾酪絲，打造奢華獨特的滋味，吃一口就欲罷不能。同步加碼「金沙薯條」，獨特的鹹香富貴金沙醬，淋上香酥脆薯，濃郁超涮嘴，象徵好運不間斷。

▲▼肯德基推出應景的「富貴開運金沙雞」，還加碼「金沙薯條」，新春限定開賣。（圖／業者提供）

▲還加碼「金沙薯條」新春限定開賣。（圖／業者提供）

「富貴開運金沙雞」自2月1日～3月4日在全台肯德基門市限時販售，新年聚會帶上一份，金黃喜氣的外觀非常討喜。此外，2月1日起只要進入「富貴金沙宮」活動首頁參加求籤活動，就有機會獲得「開運金雞腿聖筊」及「富貴開運金沙雞XL套餐」等好康。

▲▼肯德基推出應景的「富貴開運金沙雞」，還加碼「金沙薯條」，新春限定開賣。（圖／業者提供）

▲▼2月1日起到肯德基「富貴金沙宮」活動首頁參加求籤活動，就有機會獲得「開運金雞腿聖筊」及「富貴開運金沙雞XL套餐」等好康。

▲▼肯德基推出應景的「富貴開運金沙雞」，還加碼「金沙薯條」，新春限定開賣。（圖／業者提供）

上市期間購買「富貴開運金沙雞」指定套餐，再送龍年限量紅包袋一份，每份共兩款，數量有限，送完為止。而使用PK雙饗卡APP，還可天天抽紅包888點，透過APP下單再抽純金黃金元寶，買「富貴開運金沙雞」再享2.5%回饋。

●必勝客龍年新春比薩、1公尺巨飽盒刮刮卡


▲必勝客推出2款超奢華新春比薩「松葉蟹大蝦干貝比薩」、「金皇軟殼蟹干貝比薩」。（圖／業者提供）

除此之外，必勝客也推出應景龍年新春比薩，首度與必比登推介「欣葉小聚」合作，打造2款新春比薩，包括古錢幣造型的「松葉蟹大蝦干貝比薩」嚴選鮮美松葉蟹鉗、軟殼蟹、大隻鳳尾蝦）、干貝、魷魚圈等豐富海味，搭配金黃帕瑪森起司餅皮、爆香後細火慢熬的蟹黃醬汁製成，用料毫不手軟，單點1049元，全台數量有限，售完為止。

另一款「金皇軟殼蟹干貝比薩」則嚴選軟殼蟹作為主角，把軟殼蟹連殼帶肉一起油炸，搭配鮮甜干貝、魷魚圈，再佐以蟹黃醬汁，打造濃郁口感，即日起限時開賣，還可享外帶買大送大、外送買大送小優惠，大比薩售價888元、小比薩628元。

▲必勝客首度推出超狂1公尺刮刮卡。（圖／業者提供）

此外也推出超浮誇「1公尺巨飽盒刮刮卡」，長達100公分的巨大刮刮卡，吸睛度十足，獎項包括免費兌換「1公尺派對巨飽盒」、5折優惠券、8折優惠券等，即日起只要購買「1公尺派對巨飽盒」售價2199元，就能獲得刮刮卡1張，數量有限，送完為止。

●摩斯新品優惠

而人氣速食摩斯漢堡搭配《航海王》聯名活動，1月25日全新推出「漁人蝦貝雙鮮堡」，使用整顆帆立貝搭上Q彈蝦排，同步在MOS Order APP「安心取溫馨送」推出會員嚐鮮優惠，1月25日～1月31日期間「漁人蝦貝雙鮮堡及大杯冰紅茶」組合嚐鮮優惠價只要129元，限量3千組，售完為止。

▼摩斯全新推出「漁人蝦貝雙鮮堡」，會員透過MOS Order APP可購買組合嚐鮮優惠。（圖／業者提供）

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