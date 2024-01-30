賴清德承諾「強化不對稱戰力」積極國防改革　推進印太和平穩定

▲副總統賴清德。（資料照／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德30日接見「哈德遜研究所」（Hudson Institute）訪問團時表示，台美安全夥伴關係對維持區域和平穩定十分重要，感謝美國政府持續推動對台軍售常態化。他承諾，持續強化不對稱戰力，積極進行國防改革，並與國際社會攜手合作，共同推進印太地區和平、穩定及繁榮。

賴清德表示，兩個禮拜前，台灣已經順利完成正、副總統及立法委員選舉，向國際社會展現台灣人民對民主自由價值的堅定信念。「哈德遜研究所」是台灣大選後首度到訪的美國智庫，此次來訪，不僅展現美國學界對台灣守護自由民主制度的堅定支持，也再度凸顯臺美緊密友好夥伴關係。

賴清德說，該研究所在美國是深具影響力的重要智庫，此次來訪，相信將有助訪團學者專家第一手瞭解台灣現況及臺美關係進展，並持續對華府政策圈提供建言。

賴清德認為，2024年是世界大選年，也是全球民主的成敗之年。台灣成功締造民主陣營的第一場重大勝利，除了告訴世界在民主與威權之間，我們選擇站在民主這一邊，台灣人民也用手中的選票，共同成功守護得來不易的民主制度。

賴清德表示，面對劇烈變化的國際情勢，以及中國在外交、軍事、經濟等層面的不斷脅迫，台灣將持續沉著因應，努力維持台海和平穩定現狀，並堅定守護民主、捍衛和平，與美國及其他理念相近國家攜手合作，繼續扮演世界良善力量。

賴清德強調，台美安全夥伴關係對維持區域和平穩定十分重要，感謝美國政府持續推動對台軍售常態化，並透過外國軍事融資（FMF）與總統提用權（PDA）等政策工具，加強協助台灣提升自我防衛力量，並持續聯合理念相近國家，表達對維持台海和平穩定的重視與支持。

賴清德承諾，台灣將持續強化不對稱戰力，積極進行國防改革，並與國際社會攜手合作，共同推進印太地區和平、穩定及繁榮。

賴清德說，台美互為重要貿易夥伴，在具有共同戰略利益的領域積極深化合作，有助強化彼此的經濟韌性與供應鏈安全。雙方在「台美21世紀貿易倡議」談判以及解決雙重課稅問題方面的進展，有助提供雙方產業所需支持，為企業創造良好投資環境，促進台美更密切產業合作，深化雙方經貿夥伴關係。

賴清德表示，台美安全及經貿關係近年來不斷深化，並獲致許多具體合作進展，他要特別感謝「哈德遜研究所」長期支持，透過不同方式大力支持台美關係深化，讓華府政策圈乃至全世界看見臺灣自由民主的可貴與重要性。