　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／不只台灣！大陸宣布「制裁哈德遜研究所、雷根圖書館」

▲▼美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤我國總統蔡英文。（圖／路透）

▲美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤總統蔡英文。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸7日一早宣布對駐美大使蕭美琴實施制裁，並決定對台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」2家機構採取懲戒措施。中午，大陸外交部再度祭出制裁令，宣布對美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人採取反制措施，制裁自2023年4月7日起施行。

大陸外交部部長秦剛7日宣布以上制裁令，通報稱，「美方不顧中方反覆交涉和堅決反對，執意允許台灣地區領導人蔡英文於2023年3月29日至31日和4月4日至6日過境竄美從事政治活動。美國哈德遜研究所、雷根圖書館為蔡英文在美從事台獨分裂活動提供平台和便利，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整。」

制裁令指出，「對哈德遜研究所、雷根圖書館等2家機構，嚴格限制我國境內的高校、機構等組織和個人與其進行有關交易、交流、合作等活動。」

制裁令表示，對哈德遜研究所董事會主席薩拉·斯特恩（Sarah May Stern）、所長約翰·瓦特斯（John P. Walters），負責雷根圖書館日常維護的雷根基金會前執行主任約翰·希布斯奇（John Heubusch）、首席行政官喬安妮·德雷克（Joanne M. Drake）等4名個人，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
雙手斷掌開BMW自撞翻覆！　「囡仔昌」送醫30分慘亡
快訊／馬英九回台　高喊「九二共識又活過來了」
丟丟妹開11職缺徵才　最高薪資5.5萬
IG網紅「拖床墊擠進陽台」拍美照　網炸鍋：丟臉丟到國外去
LIVE／馬英九抵台！　結束12天「和平祭祖之旅」
獨／靜宜女大生「為2男人飛緬甸」　3原因曝
夫任疫苗審查洩利多　妻內線炒高端還問命理師
快訊／因「一泡尿」勒死運將　亂尿男羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

澳洲跟進 「五眼聯盟」全禁TikTok　大陸商務部：無助國家安全

快訊／不只台灣！大陸宣布「制裁哈德遜研究所、雷根圖書館」

馬英九搭國航CA-195啟程返台　登機前回頭向送行人員抱拳致意

蔡英文出訪今返台　廣東發布「射擊訓練」航行警告

陸男童咬指甲咬上癮！　「求醫無用」爸媽苦思一招出奇效

張家界3男1女集體跳崖！官方「情況通報」　家屬淚：以為去打工了

中法歐北京三方會談　歐盟主席：與中國脫鉤的戰略不可行也不可取

快訊／國台辦再宣布制裁「遠景基金會、亞洲自由民主聯盟」

快訊／大陸宣布制裁蕭美琴　嚴禁本人及家屬進入陸港澳

女網紅直播被闖入！親爸逼付「弟弟800萬聘金」　粉絲揪出1破綻

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

澳洲跟進 「五眼聯盟」全禁TikTok　大陸商務部：無助國家安全

快訊／不只台灣！大陸宣布「制裁哈德遜研究所、雷根圖書館」

馬英九搭國航CA-195啟程返台　登機前回頭向送行人員抱拳致意

蔡英文出訪今返台　廣東發布「射擊訓練」航行警告

陸男童咬指甲咬上癮！　「求醫無用」爸媽苦思一招出奇效

張家界3男1女集體跳崖！官方「情況通報」　家屬淚：以為去打工了

中法歐北京三方會談　歐盟主席：與中國脫鉤的戰略不可行也不可取

快訊／國台辦再宣布制裁「遠景基金會、亞洲自由民主聯盟」

快訊／大陸宣布制裁蕭美琴　嚴禁本人及家屬進入陸港澳

女網紅直播被闖入！親爸逼付「弟弟800萬聘金」　粉絲揪出1破綻

駐巴西外交官輕生　游淑慧喊「除三害」：勿將責任推給往生者

天災難測！水利署視察東部防汛　花蓮明年完成全段光華排水工程

過來人認證「浴室1設計」不實用　一打掉卻懷念了：爽度破表

欺負老人？大都會戰況不佳　投球時鐘讓高齡投手吃不消

疫苗審查委員涉高端內線交易！薛瑞元：違反保密協議交由司法處理

大甲媽遶境進香倒數計時　APP自動打卡...走完全程抽萬元金媽祖

哪國人「最愛逛台灣家樂福？」　答案揭曉超意外！

劉櫂豪協助爭取131萬元　補助綠島國小籃球場整建工程

《捍衛任務》最強飯店櫃台「倒臥家中猝逝」…愛妻目睹送醫！　死因曝光

全球旅遊潮大爆發！歐洲旅遊龍頭訂單強勁　股價飆漲13％

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

大陸熱門新聞

檢舉爸爸收賄8444萬！董座女兒：願負責任

國台辦宣布制裁蕭美琴

張家界玻璃棧道4人集體跳崖輕生！3男1女身分曝

國台辦再宣布制裁2機構

不只台灣！大陸宣布「制裁哈德遜研究所、雷根圖書館」

張家界4人集體跳崖！官方最新通報：排除刑案

14歲少年保送清華大學　爸爸宴客完發現是假的

蔡英文出訪今返台　廣東發布射擊訓練航行警告

女網紅直播被闖入！　親爸逼付「弟弟800萬聘金」

馬英九搭國航CA-195啟程返台 登機前回頭向送行人員抱拳致意

張家界4人遭邪教洗腦跳崖？

「水蛭塞陰莖」畫面曝！醫師傻眼：不知有啥快感

馬英九嘴角突多黑點　馬辦曝原因

快訊／宋濤今宴請送行馬英九　

更多熱門

相關新聞

馬辦批蔡英文：把台灣帶向險境已不適任總統

馬辦批蔡英文：把台灣帶向險境已不適任總統

前總統馬英九12天訪陸行程今（7）日即將返台，針對總統蔡英文曾指出，馬英九一中原則是1970年代論述，現在已經是2023年。對此，隨團參訪的馬英九基金會執行長蕭旭岑公開回應，「中華民國憲法與憲法增修條文2023年還在實施，蔡英文否定憲法的『一中原則』，公開主張『兩國論』，將台灣帶向險境，已不適任中華民國總統職務。」

陸方宣布制裁蕭美琴　黃偉哲聲援：台南女兒的光榮印記

陸方宣布制裁蕭美琴　黃偉哲聲援：台南女兒的光榮印記

中法歐北京三方會談 歐盟主席：與中國脫鉤的戰略不可行也不可取

中法歐北京三方會談 歐盟主席：與中國脫鉤的戰略不可行也不可取

快訊／宋濤今宴請送行馬英九　

快訊／宋濤今宴請送行馬英九　

馬英九為楊惠敏送國旗大力鼓掌　

馬英九為楊惠敏送國旗大力鼓掌　

關鍵字：

大陸外交部中美制裁哈德遜研究所雷根圖書館

讀者迴響

熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

復航墜河43死慘案！　機長竟下「1指令」鑑識員瞬間心涼

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

77老大長腿網紅女友身分曝光！　3年前「合拍豐胸片」

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

新北男自撞昏迷！iPhone14自動報案救命

更多

最夯影音

更多
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面