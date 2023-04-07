快訊／不只台灣！大陸宣布「制裁哈德遜研究所、雷根圖書館」

▲美國眾議院議長麥卡錫5日選在加州雷根圖書館會晤總統蔡英文。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸7日一早宣布對駐美大使蕭美琴實施制裁，並決定對台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」2家機構採取懲戒措施。中午，大陸外交部再度祭出制裁令，宣布對美國哈德遜研究所、雷根圖書館及其負責人採取反制措施，制裁自2023年4月7日起施行。

大陸外交部部長秦剛7日宣布以上制裁令，通報稱，「美方不顧中方反覆交涉和堅決反對，執意允許台灣地區領導人蔡英文於2023年3月29日至31日和4月4日至6日過境竄美從事政治活動。美國哈德遜研究所、雷根圖書館為蔡英文在美從事台獨分裂活動提供平台和便利，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整。」

制裁令指出，「對哈德遜研究所、雷根圖書館等2家機構，嚴格限制我國境內的高校、機構等組織和個人與其進行有關交易、交流、合作等活動。」

制裁令表示，對哈德遜研究所董事會主席薩拉·斯特恩（Sarah May Stern）、所長約翰·瓦特斯（John P. Walters），負責雷根圖書館日常維護的雷根基金會前執行主任約翰·希布斯奇（John Heubusch）、首席行政官喬安妮·德雷克（Joanne M. Drake）等4名個人，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境。