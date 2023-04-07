遭中國制裁　哈德遜研究所：堅定與台灣同在

▲蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）



中央社

總統蔡英文結束出訪行程並過境美國，中國宣布制裁駐美代表蕭美琴與華府智庫哈德遜研究所等。哈德遜研究所透過聲明表示，堅定與台灣站在一起，也自豪能頒獎給蔡總統。

蔡總統結束為期10天的「民主夥伴共榮之旅」，今天返抵台灣。她出訪期間曾在紐約接受哈德遜研究所（Hudson Institute）頒發「全球領導力獎」（Global Leadership Award），並在回程時於加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及美國跨黨派國會議員會談。

▼總統蔡英文赴「哈德遜研究所」領獎。（圖／總統府提供）



在蔡總統專機離開美國返回台灣途中，中國國台辦今天宣布制裁蕭美琴與台灣遠景基金會、台灣亞洲自由民主聯盟以及哈德遜研究所、雷根總統圖書館和4名相關人士。

已經是第2次遭到制裁的蕭美琴並未回應媒體詢問，但在官方推特上以英文表示，「哇，中華人民共和國又制裁我了，第2次」。

蕭美琴去年8月就曾被中共中央台辦列入「台獨頑固分子」名單，她當時在推特用英文寫道，若北京以為制裁他們能限制台灣國際空間，扼殺台灣人民聲音，那就大錯特錯。壓迫只會帶來更多反抗。

對於北京的制裁，哈德遜研究所今天以遭到制裁的總裁兼執行長華特斯（John Walters）名義發出聲明表示，很自豪能表彰蔡總統，以彰顯她反抗暴政的巨大勇氣與決心。

聲明指出，中國共產黨長期以來一直試圖壓制國內外反對中國在國際上的挑釁動作，壓迫中國人民的聲音。過去從未奏效，現在也不會。

華特斯表示，堅定與台灣同在，對抗中共及其殘酷的種族滅絕政策，堅定不移地促進美國與其盟友安全、自由與繁榮。