選舉變「選比較不爛的蘋果」　呂秀蓮提政黨多元化：民主會更穩固

▲ 前副總統呂秀蓮出席「世界民主大會與台灣民主」論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

世界民主運動第11屆全球大會開幕式今（25）日舉行，前副總統呂秀蓮表示，台北成為發號施令的中心點，台灣要開始自我反省民主制度，如今選舉變成「兩黨裡選一個比較不爛的蘋果」，應該認真推動「三黨」多元化，讓人民的選擇更有安全性。

呂秀蓮今日下午參加「世界民主大會與台灣民主」論壇並發表演講，她先回顧台灣民主發展，以「228事件」和「美麗島事件」為例，闡述以人為本、公平、自由、法治、權責相當、道德倫理這6個民主價值，「自由不是絕對的，為了集體的正義需要合理限縮，但非常重要。」

呂秀蓮接著反思台灣民主制度，認為不少民眾習慣「兩黨政治」，但大家也開始失望，認為選舉是選一個比較不爛的蘋果，「我觀察很久，如果我們認真推動三黨政黨多元化，實力優劣相當，民主會更加穩固，人民會更有選擇的安全性。」

「民主常態化也疲憊化，選舉到底該如何改善，我想這也是一個課題」，呂秀蓮指出，總統上任後的前2年在摸索，學會後就要準備下任競選，「總統沒有認真在當總統，在連任的壓力和誘惑下，自然可以連結國庫、黨庫、私庫，很難分公私。」

呂秀蓮建議，總統不如只有一任，並放寬罷免條件，立法委員亦要考試選拔、政治任命的職位要減少，這樣壞蘋果的概率會大大下降。

呂秀蓮強調司法對民主的重要性，直言對當前的司法制度「非常沒有信心」，司法官考上後基本不跟社會來往，但社會是在不斷變化，因此律師、司法官等應該先取得一個學位，再來考試，「現在司法養成制度不全面翻修，司法還是無望。即將推出的國民法官制，我認為不到半年，司法災難就會產生。」

▲ 文化大學社科院院長趙建民。（圖／記者蔡儀潔攝）

文化大學社會科學院院長趙建民指出，全球化之後，民主制的全盛到衰退只有短短20年，如今空前危機有3個來源，首先是民主國家經濟衰退；其次是威權國家經濟增長，當中「中國模式」讓民主國家矛盾更加突出；最後是全球化下貧富差距拉大，民主價值空前鬆動。

「台灣沒有民主制度反省的能力」，趙建民認為，在中共的威脅下，反民主的舉動通通合理化，獨立機構已沒有獨立性。

日本戰略研究論壇高級研究員廖雨詩亦認為，擔心言論被「扣帽子」是現下很嚴重的問題，讓很多專家學者不敢討論和發言，但與「白色恐怖」差距頗大，如今還是有相當大的言論自由。

▲台灣國際戰略學會理事長王崑義。（圖／記者蔡儀潔攝）

台灣國際戰略學會理事長王崑義則認為，蔡政府獲得人民支持後，把民主當成工具，對在野黨追殺到底、製造紅色恐慌、將媒體完全綠化，造成台灣民主全面倒退。

王崑義稱，如今世界民主運動全球大會召開，民進黨藉由國際人士擦脂抹粉，只是謊言畢竟是謊言，「因此在第一天，我們也召開這個論壇，要揭開民進黨偽善的民主謊言。我們如果沒有勇於站出來，台灣民主將永劫不復。」

據悉，「世界民主大會與台灣民主」論壇由台灣國際戰略學會主辦，呂秀蓮擔任主講人，與會人士還有文化大學社會科學院院長趙建民、日本戰略研究論壇高級研究員廖雨詩等。

▲蔡英文出席世界民主運動第11屆全球大會開幕式。（圖／游錫堃辦公室提供）

第11屆世界民主運動（World Movement for Democracy）全球大會今日開幕，超過70國的300多名政要、學者、民運領袖出席。開幕式嘉賓包括2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）、身兼台灣民主基金會董事長的立法院長游錫堃、台灣青年民主協會理事長張育萌。

蔡英文在會上表示，本次大會的召開正是時候，此時此刻，民主國家和以規則為基礎的國際秩序，正面臨冷戰以來最大的挑戰，台灣努力緩解疫情對全球健康和經濟造成的衝擊，還必須對抗威權政權破壞民主制度、侵害人權及公民空間的企圖。

蔡英文指出，公民社會是推進民主發展的動力，在台灣民主化的過程扮演不可或缺的角色，現在它是積極動員且有效制衡政府的一股力量，「我相信台灣公民社會參與國家治理的程度是區域中最高的。