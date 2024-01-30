白國會龍頭策略已定！　副院長投票與院長連動「不排除三黨再協商」　

▲民眾黨主席柯文哲30日赴立法院與黨團立委開會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

新國會2月1日開議，當天也將進行正副院長選舉投票，由於國會三黨不過半，手握8席立委的民眾黨成為關鍵少數。民眾黨將於明天早上9點半召開記者會公布投票意向，黨主席柯文哲今早與8名新科立委開黨團會議，據了解，會中已決定院長投票策略，至於副院長支持的人選，則與院長選舉結果連動，亦即上午院長投票結果出爐後，下午副院長投票之前，不排除藍綠白三黨團再進行協商。

柯文哲已宣示，立法院正副院長投票屬重大議案，一定是團進團出，若有跑票則開除黨籍。黨內人士指出，所謂「團進團出」的定義，是「8人行動一致」，而之前傳出，腹案有8個人正副院長都投A黨或B黨、早上投A黨下午改投B黨，或是一起支持民眾黨推出的人選，甚至包括不進場投票也是選項。此外，雖然檯面上是藍、綠2組正副院長候選人，但對民眾黨而言，實際上是4位獨立的正副院長候選人。

相關人士透露，今早柯文哲與8名立委開會，對於院長投票策略初步已定，但是副院長則會與院長結果連動。該人士舉例，若早上國民黨韓國瑜拿下院長寶座，那麼民進黨在院長鎩羽之後，下午副院長票會怎麼投？綠營失了院長，理論上應該不會再想要副院長？反之，若院長是民進黨的游錫堃，國民黨副院長候選人江啟臣已表明與韓國瑜同進退，所以藍會不會在下午副院長投票時，將票全灌給了白營某一人，以塑造「綠白合」？將民眾黨變成小綠？所以不排除在副院長投票前，藍綠白再進行一次政黨協商。

但是民眾黨人士也指出，雖然院長投票策略大致已定，但是此刻起到明天早上9點30分開記者會前，也不能排除民眾黨對於院長投票策略再行更改，因為藍綠兩黨內部存在不少變數，所以也還在沙盤推演中。不過可以確認的是，民眾黨必須在整個投票過程中，維持黨的主體性。

根據立法委員互選院長副院長辦法，正副院長選舉須有立委總額1/3的人數出席，院長、副院長均以得出席人數過半數之票數者為當選人。如果第一次投票沒有人得過半數，就會以票數較多的前2名重新進行投票（俗稱的第二輪投票），並由得票較多數者當選。至於民眾黨策略中，是否會讓正副院長投票進入第二輪？相關人士說，不能排除這選項，但若第一輪就達到目的，就不會有第二輪。