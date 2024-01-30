投錯正副院長國民黨將祭黨紀！　傅崐萁：沒投票視同跑票

▲國民黨團新任總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團今（30）日中午在黨中央舉行黨團大會，為不重演上一屆「投錯票」慘況，傳出黨中央祭出黨紀，若不分區立委投錯票將直接開除黨籍、區域立委則直接停止3年黨權，列為「冷凍名單」。新任總召傅崐萁受訪表示，一定會公開讓大家看到每一個人投票都非常清楚，這不只是個人的榮耀，更是這個國會的尊嚴，所以每一位國民黨團的成員都會出席，因為沒有出席就視同跑票。

傅崐萁表示，今天國民黨立法院黨團第一次大會已經非常明確的來支持韓國瑜委員擔任下一屆立法院長、江啟臣委員擔任立法院副院長，大家團結一心用最負責任的態度，讓所有全國的選民能夠看到國民黨的決心。

傅崐萁強調，一定會公開讓大家看到每一個人投票都非常清楚，而且當天進入立法院以後，會把所有的準備事項都完成，再一次表達票票入匭，而且這不只是個人的榮耀，更是這個國會的尊嚴，所以每一位國民黨團的成員都會出席，因為沒有出席就視同跑票，一定用最嚴格的黨紀來處分，且經過大家一致的同意，因為這是整個團體的榮耀。

傅崐萁說，國民黨一定會用最大的誠意跟善意，跟民眾黨共同攜手來監督執政的民進黨，再次希望台灣能夠安定、幸福、繁榮，「有健全的國會，才有健全國家」。傅指出，大法官585號解釋令之後，依然沒有做國會改革的相關法案，相關事項他們會在今年全力推動，務必要完成。

傅崐萁重申，當然國會議長能夠來支持改革法案，讓這些陽光法案能夠一一的來落實是非常重要的事，所以他再一次強調，會全力的來支持韓國瑜委員擔任新一屆國會的院長，江啟臣成為新國會的副院長，讓國會氣象一新，國會有陽光，國家就會強大發展。

