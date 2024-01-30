姚正玉競選看板換上新版　祝福也善意提醒民進黨新政府傾聽民意

▲台南市立委候選人姚正玉在原本在中西區、安南區的競選看板換上新版，善意提醒民進黨新政府「好好傾聽民意」、以不負鄉親眾望。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大選落幕，新政府即將上台，台南市立委候選人姚正玉，在原本在中西區、安南區的競選看板換上新版，衷心祝福也善意提醒全國得票四成的民進黨新政府「好好傾聽民意」、以不負鄉親眾望。

姚正玉表示，雖然落選但選後仍有許多支持者向她反映政局看法，給她許多鼓勵，她持續謝票，也在基層了解各方民意，將用各種形式回報及感謝鄉親的信任和支持，也要求自己拿出膽識（guts)繼續做個guts姐，為公平正義發聲。

選後姚正玉原本準備撤下所有的競選看板，但在友人支持下，將安南醫院對面和中山路上的競選看板換上新板，新看板以藍白漸層配上全綠，標題「六成民眾不投綠、請你傾聽民意」。

姚正玉指出，雖然新總統賴清德在台南市拿到57萬票、得票率50.95％，是六都最高，但賴清德的全國得票率僅有40.05％，只在台南市的得票超過5成，不僅與賴清德及民進黨原先預估有差，和過去賴清德在南市連任市長的超高得票也有一段不小的距離，民進黨和賴清德的選票流失、全國有六成選民是沒有投給賴清德，民進黨在立法院也只擁有45％席次，都是不爭的事實。

姚正玉強調，台南市堪稱綠到出汁、最挺民進黨、最挺賴清德的縣市，「愛之深責之切」，設看板是要提醒民進黨和賴清德「傾聽民意」，希望賴清德能一改過去不進議會的「霸氣」，拋開意識形態的束縛包容異已，謙卑執政真正利益眾生、造福全民。