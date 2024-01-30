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嚴禁投錯票！立院龍頭戰必票票入匭　藍黨團教育訓練投票樣張曝

▲曾銘宗、謝衣鳯一同展示樣張。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲曾銘宗、謝衣鳯一同展示樣張。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團今（30）日中午舉行黨團大會，確認新任黨團三長，由國民黨立委傅崐萁擔任總召，書記長洪孟楷、副書記長林思銘，黨團也針對2月1日立法院正副院長選舉投票程序說明。即將卸任的總召曾銘宗和書記長謝衣鳯也現場向媒體展示樣張，曾銘宗說，這次國民黨團絕對不會投錯票。

回顧第10屆國會選舉，當時國民黨共有38席黨籍立委，推出資深立委賴士葆跟楊瓊瓔競選正副院長，但在院長選舉時，賴士葆僅獲得36票、楊獲得1票、民進黨立委賴品妤1票；副院長選舉時，楊瓊瓔也僅獲得36票，藍委鄭天財、溫玉霞各得1票，讓賴士葆怒批，「整個黨團仍像一盤散沙，淪為被輿論揶揄的笑話」。

為避免上次慘況重現，國民黨團今在黨中央召開黨團大會，原定是為了黨團三長改選選舉，後來因賴士葆退出變成同額競選，而改為2月1日立院正副院長選舉教育訓練，現場更準備了第11屆立法院正副院長選票樣張，同時宣導相關注意事項。

從曾銘宗亮出的樣張上顯示，院長選票將韓國瑜的名字以紅框框起來，接著蓋上投票章；副院長選舉則是將江啟臣名字框上，一樣蓋上投票章，以此提醒立委別投錯票。

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