民眾黨「團進團出各選項皆不排除」　她：「綠白合」機會大增

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對立院龍頭之爭，民眾黨主席柯文哲日前喊出「團進團出」策略，並傳出將「分裂投票」，也就是院長票投給民進黨游錫堃，副院長票投給國民黨江啟臣，不過，民眾黨立委當選人陳昭姿指出，團進團出的意思就是他們8人按照黨團整體意見投票，並非全部都投藍或投綠。對此，柯文哲前幕僚吳靜怡30日表示，這讓「綠白合」的機會大增，國會龍頭正、副院長有可能出現藍綠配的狀況。

對於柯文哲日前喊出「團進團出」策略，陳昭姿日前在年代《雅琴看世界》中指出，所謂團進團出是按照黨團整體意見投票，並不是說一定8個人都投同一組，像是開放投票也有人拋出意見做討論。此外，民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨也說，民眾黨預計明天早上9點30分會在黨團舉辦記者會，「不排除任何可能性，外界很多說法，自推人選、分裂投票等各種選項都不會排除。」

對此，吳靜怡今日在臉書上發文開嗆，「柯文哲有了這立委8票，果然是硬底子，愛玩包牌，什麼都敢幹！」她表示，原本的「團進團出」策略，在藍綠兩黨院長、副院長拜會民眾黨黨團後，立即出現新說法，可能出現「團進藍」，但又有綠的「團進中出」，質疑「豈不是有配票、分裂投票可能？」

吳靜怡進一步說明，這讓支持「藍白合」的準立委韓國瑜立場變得岌岌可危，「綠白合」的機會大增，國會龍頭正、副院長可能出現藍綠配的狀況，痛批「簡直是拿少數立委席次情勒大黨。」