民眾黨將面臨泡沫化？　蔡正元分析：4年後能再戰、2026也會參與

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨主席柯文哲在2024總統大選中以369萬張票惜敗，由於民眾黨被視為「一人政黨」，也被外界質疑是否會逐漸泡沫化。對此，前立委蔡正元分析這次選票結構指出，民眾黨是否泡沫化和柯文哲的能量綁在一起，而柯文哲的能量短期內不會消失。

蔡正元29日在網路節目《觀點芹爆戰》中斷言，民眾黨不會泡沫化，4年後有再戰的本錢，且2026年縣市長選舉也有某種程度參與的能力，他分析選票結構得出，民眾黨應該能走得蠻遠的，不會泡沫化。

他解釋，柯文哲這次的得票率是26.46％，民眾黨得票率22.07％，表示民眾黨的政黨得票數和柯文哲是亦步亦趨，代表柯文哲能帶起民眾黨，而民眾黨是否會泡沫化就和柯文哲的能量綁在一起，但柯文哲的能量短期內不會消失。

此外，蔡正元提到，「淺綠的選票為何會跑到民眾黨？」因為他們能接受柯文哲提出兩岸一家親，且柯文哲在造勢場合是拿中華民國國旗，所以這次的淺綠選票是希望「能在中華民國國旗下，支持有自主權利的台灣」，不喜歡民進黨總統當選人賴清德的激進台獨路線，他們認為兩岸發生戰爭是不值得，賴清德的獨立色彩比總統蔡英文重；而淺藍選民則是不喜歡國民黨現在的風格。

因此，蔡正元表示，柯文哲吸住這些淺藍、淺綠的選票，且在「兩岸一家親」、「理性務實科學」的號召下，民眾黨由柯文哲領導，是不會泡沫化的。

針對外界提出「沒有柯文哲民眾黨就會泡沫化」，蔡正元直言，「沒有柯文哲，就不會有民眾黨」，就更沒有泡沫化的問題，而民眾黨現在也在建制中，從一人政黨逐漸變成體制性的政黨，如果柯文哲花8年的時間把民眾黨體制化，就會走得更遠。