立院龍頭之爭民眾黨動向受矚　楊寶楨：不排除任何可能性

▲民眾黨立法院黨團副主任楊寶楨。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院2月1日開議，當天預計將進行正副院長投票，由於國會三黨不過半，手握8席立委的民眾黨成為關鍵勢力，投票意向備受關注。儘管過去黨主席柯文哲親口強調「團進團出」，但實際作法外界仍不斷討論，對此，民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，預計明天早上9點30分會在黨團舉辦記者會，「不排除任何可能性，外界很多說法，自推人選、分裂投票等各種選項都不會排除」。

藍、綠正副院長提名人在29日陸續拜會民眾黨團後，今上午黨主席柯文哲到黨團與立委開會，會議歷時將近1個半小時，過程還「清場」僅留下柯與委員們開會。會後面對記者詢問會議內容、投票意向、是否團進團出、要分裂投票還是投自己等，相關討論是否有結論，委員與柯多低調避答。

楊寶楨表示，預計明天早上9點30分會在黨團舉辦記者會，會由柯主席帶領8位立委一起做新會期任務的宣示，同時也會公布三長，包含投票意向部分也會在明天跟大家做說明。

楊寶楨說，後來剩下主席跟8立委討論共識，應該已經有初步結果，預計明天跟大家公告。至於清場的動作，是怕消息走漏？楊說，本來一般的黨團會議，黨團幹部、辦公室主任會討論庶務性質相關，至於重大人事決定或議題，有時候會由主席跟8位立委討論。

針對團進團出的定義，楊寶楨說，團進團出在會議中都有討論，集體共識決，不排除任何可能性，外界很多說法，自推人選、分裂投票等各種選項都不會排除，都有在過程中被討論，最後會得到一個共識跟大家報告。