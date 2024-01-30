柯文哲黨團開會清場與8立委密商　國會龍頭選舉意向明掀牌

▲柯文哲30日上午到黨團與8位黨籍立委開會，針對國會龍頭選舉議題閉口不談。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院2月1日開議，當天將進行正副院長選舉投票，由於國會三黨不過半，手握8席立委的民眾黨成為關鍵少數，投票意向備受關注。藍、綠在29日陸續拜會民眾黨團後，今上午黨主席柯文哲到黨團與立委開會，會議歷時將近1個半小時，過程還「清場」僅留下柯與委員們開會。會後柯步出黨團過馬路到公車站的過程中，針對所有記者提問一概未回答；民眾黨發言人楊寶楨則說，統一會在31日9點30分召開記者會說明。

據了解，民眾黨例行晨會黨務主管也有列席，因此會議開始後都有規劃黨務、輿情報告等偏庶務討論的環節。今天會議在例行事項報告告一段落後，約在8點多左右清場，僅留下主席柯文哲與8位立委一起開會討論。

歷經約1個半小時後會議結束，委員們與柯文哲陸續步出黨團，面對記者詢問會議內容、投票意向、是否團進團出、要分裂投票還是投自己等等的討論是否有結論，委員們與柯多低調避答。隨後在錯過了3台307公車後，柯文哲與隨扈才順利攔到公車離開。

民眾黨發言人楊寶楨表示，預計明天早上9點30分在黨團舉辦記者會，會由柯主席帶領8位立委一起做新會期任務的宣示，同時也會公布黨團三長，包含投票意向部分也會在明天跟大家做說明。

楊寶楨說，後來剩下主席跟8名立委討論共識，應該已經有初步結果，預計明天跟大家公告。至於清場的動作，是怕消息走漏？楊說，本來一般的黨團會議，黨團幹部、辦公室主任會討論庶務性質相關，至於重大人事決定或議題，有時候會由主席跟8位立委討論。

針對團進團出的定義，楊寶楨說，團進團出在會議中都有討論，集體共識決，不排除任何可能性，外界很多說法，自推人選、分裂投票等各種選項都不會排除，都有在過程中被討論，最後會得到一個共識跟大家報告。