未婚夫逼簽婚前協議「每周上床X次」！　她怒：我是性奴嗎？

▲女網友表示，未婚夫竟要求在婚前協議中明定每周固定上床次數。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

國外一名女網友日前上網透露，自己與未婚夫即將步入禮堂，而兩人也決定要簽訂婚前協議，然而對方卻在協議中明確提到每周的「最低性行為次數」，規定女友婚後要固定與他上床，讓她怒斥對方根本把她當作性奴。

婚前協議在現代婚姻中並不罕見，然而部分詭異的協議內容卻也讓人大開眼界。根據《每日郵報》報導，一名女網友在網路論壇Reddit發文指出，她與男友就快要結婚，而兩人也有共識要簽訂婚前協議。但她在看到協議內容時卻大為震驚，原來是她的未婚夫除了寫上經濟規劃外，竟在婚前協議中明訂她婚後每周必須跟他上床的次數，且不得少於規定的次數。

她指出，同樣也是34歲的未婚夫曾經有過一段婚姻，他聲稱，前妻無法滿足他的性需求，兩人的關係就這樣在宛如一攤死水的臥室內結束，而他也堅決不要再回到那種沒有性愛的生活，因此決定在婚前協議中要求每周固定的性行為次數。

女網友表示，自己也認為性愛在婚姻與愛情中非常重要，並且覺得有頻繁穩定的性關係很重要，但是對於未婚夫將這個規定添加進婚前協議中的行為，仍感到十分震驚。

她說，「他想要一份婚前協議，並在婚前協議中寫明我們每周要上床幾次，否則我離婚時就必須淨身出戶。」讓她直呼，男方根本把她當作性奴，而不是被愛的妻子或是伴侶。她強調，「我已經同意在婚前協議中平分婚姻財產，並且相互保留自己的婚前財產，但這對他來說不夠，他要我保證婚後不會停止與他發生性行為。」

她隨後向未婚夫表示，自己無法保證未來一定會一直和他上床，就算把這項條例加入婚前協議也一樣，然而對方卻指責她「沒有良心」。