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學貸女婚後6年大翻身「爽掏現金買奧迪」　老公後悔！想毀財產協議

▲▼情侶,夫妻,吵架。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲美國一對夫妻婚前簽署協議，分開計算彼此的財產，結果老公得知「一件事」之後，突然翻臉不認人。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／編譯

美國一名女子在網路論壇Reddit上發文徵詢網友意見，她的丈夫堅持簽署一份婚前協議，確保兩人婚後的個人財務必須分開計算，但結婚6年後，她收入漸豐，於是用現金一次性支付買了一輛奧迪（Audi）新車，沒想到，老公竟然見錢眼開，主動提議要毀約以取消財產協議，讓她直呼「這段婚姻根本是假的」。

根據《紐西蘭先驅報》（NZ Herald）報導，這名32歲女子在「AITA」分類版面（Am I the A**hole，我是混蛋嗎？）發文稱，剛結婚時，丈夫是一名全職軟體工程師，年收入有9萬美元（約新台幣249萬元），幾年來薪水應該更高了，但她還只是個學生而且有學貸，當時丈夫堅持簽署一份婚前協議，「聲明我們的財務永遠是分開的，除了一個用於支付家庭相關費用的共同帳戶。」

▲▼現金、存錢、儲蓄、小資族、零錢。（圖／CFP）

▲兩人在婚姻中從不過問對方的財務狀況，直到女子買了車，丈夫才意識到她已經比自己還會賺錢。（圖／CFP）

然而，婚後6年情況完全不同了，女子完成學業後成為一名認證註冊麻醉護理師，時薪有175美元（約新台幣4850元），每周工時大約40到48小時，換算下來月薪高達2.8萬到3.3萬美元（約新台幣77萬到92萬元）。據她所知，她現在的薪水已經是老公的3倍以上，但他從來沒關心過她的財務狀況，她曾經聊到這類話題還被老公制止，她想買車，老公也不太感興趣，讓她想買什麼就買，直到他出差回家，看到門外的奧迪新車。

老公追問每月還款額度多少，因為車款看起來很新。女子回答，自己是用現金一次買下，沒有分期，他聽了瞬間無語。幾個小時後，老公主動向她提出取消婚前協議，還說結婚了就應該共享財富，這讓女子當面嘲笑他並直言，這樣突然「回心轉意」已讓她對婚姻產生懷疑。當晚，丈夫對她大發雷霆，還外宿未歸，女子在文章中表示，這件事之後她開始質疑生活中的一切，忙於讀書、工作，以至於沒有意識到「我的婚姻根本是假的」。

網友看了也直搖頭地表示，「說實話，你們兩個聽起來不像伴侶」、「你們彷彿在生活中是彼此對立的」、「把這次事件當作一個危險訊號，該思考一下如何繼續走下去吧」、「他們聽起來更像是會分享親密時刻的室友，而不是結婚6年的夫妻」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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