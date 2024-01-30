太陽花要角揭綠流失青年票2關鍵　建議賴清德就職前做一事

▲賴清德當選總統，但流失大量年輕選票、青年「由綠漂白」挺柯，焦慮在綠營內部悶燒。



圖文／鏡週刊

民進黨這次大選流失大量年輕選票，青年「由綠漂白」轉挺民眾黨主席柯文哲，焦慮在綠營青壯世代悶燒，他們選後跨縣市私下串聯啟動自救計畫，而這股自發檢討年輕選民流失的力量，不少都有學運背景。前太陽花學運幹部、台中市議員黃守達接受本刊採訪建議，有別於選舉被動受邀校園座談，賴清德應趁520就職前，主動去大專院校走一遍，「直球面對這群對他質疑最強烈的人」，也能真正了解政府所推私校學費補貼、租屋補貼等政策到底有沒有幫到年輕人。

黃守達認為，年輕選票流失關鍵有二，一是選舉戰略太保守，立委候選人期待母雞帶小雞，但因總統局三腳督，立委則是單一選區，最後選擇先保總統局，戰略內縮變成鞏固基本盤，「這不能說是競選團隊的問題，誰來做可能都會這樣」；此外，賴其實願意傾聽青年聲音，但選戰過程賴與校園的互動僅曇花一現，後期重點也沒放在這塊，相對可惜。

▲曾任太陽花學運幹部的台中市議員黃守達（圖）建議，賴清德應趁就職前赴校園聆聽學生意見。

其次，他說，白營選民願投給藍的立委候選人，不能簡單歸因部分選區的基本盤藍大於綠，而是代表討厭民進黨的情緒普遍存在，這是結構性的，要如何讓社會感受到民進黨聽見這股聲音且願意檢討反省，必須想辦法傳遞給選民。

▲曾任太陽花學運幹部的台中市議員黃守達（圖）建議，賴清德應趁就職前赴校園聆聽學生意見。

選後綠營有聲音應經營抖音，黃守達認為，通路不是重點，內容夠好就會擴散到不同平台，若還是用圖卡、政令方式宣導，自然很難擴散，這次選舉雖有推出短影音，卻沒發揮足夠影響力，「顯然還沒找到那個語言」。

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