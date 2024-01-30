美伊開戰？分析：美軍遇襲3死「踩到拜登紅線」　將採更強烈回應

▲ 該如何在不挑起戰爭的情況下回應28日的攻擊成為拜登政府的挑戰。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍位於中東的軍事設施自去年10月以來遭襲逾160次，28日對約旦Tower 22基地的無人機攻擊更造成3人死亡。美軍退將分析，出人命已經「踩到總統紅線」，拜登可能祭出強烈回應，但官員普遍不認為會引發廣泛戰爭。

美國官員向CNN指出，儘管五角大廈及白宮極力避免透露政府計畫，但對於28日在約旦造成3死的無人機攻擊，美國的回應可能比此前對伊拉克及敘利亞發動的報復空襲更加強烈。

伊朗支持的武裝份子自去年10月以來對中東美軍發動165次襲擊，造成逾120人傷亡，28日的無人機攻擊更是美軍撤出阿富汗最後幾天前的喀布爾機場艾比大門（Abbey Gate）爆炸案過後，死傷最為慘重的一次。

儘管美軍近幾月來多次打擊伊朗代理人在伊拉克及敘利亞的武器庫，至今仍未能有效遏止攻擊。此前便有部分共和黨議員要求政府直接打擊伊朗境內，令拜登壓力漸增 ，但政府目前面臨最大的挑戰是，該如何在不引發地區戰爭的情況下回應28日的攻擊。

▲ 28日的攻擊造成里弗斯（William Jerome Rivers）、莫法特（Breonna Alexsondria Moffett）及桑德斯（Kennedy Ladon Sanders）共3名士兵身亡。（圖／路透）

退役中將赫特林（Mark Hertling）分析，美軍人員喪命「肯定踩到總統的紅線」，官員及分析人士都呼籲更強烈回應。但官員們也認為，美國不太可能對伊朗境內發動攻擊。

國務卿布林肯便指出，目前的中東局勢甚至可說是比1973年以前更加危險，而美國的回應可能分層次、階段性進行，並隨時間持續下去。拜登政府可能再度打擊在伊拉克、敘利亞境內的激進組職，或是擊殺當地民兵領袖，官員稱進攻性網路攻擊也是一種選擇。

一名美國官員透露，美國正謹慎避免具體透露28日的無人機來源及背後是哪個武裝團體，僅稱伊朗代理人「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）疑似為這起攻擊提供支持，目的是為美國的回應措施保留一點驚喜。

《路透》指出，真主黨旅成立於2003年美國入侵伊拉克以後，是目前與伊朗關係最密切的伊拉克精銳武裝派系之一，也是伊拉克伊斯蘭反抗運動中最強大的，成立以來因對軍事及外交目標的致命打擊迅速打響名號，但從不公開證實或否認攻擊，2009年被美國列為恐怖組織。

▲ 伊拉克什葉派武裝團體成員25日出席被美軍擊斃的真主黨旅戰士葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

美國官員認為，打擊伊朗境內是目前可能性最低的選項之一。此舉恐怕導致美伊爆發戰爭，但拜登政府官員29日多次強調，美國並不想和伊朗開戰。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）便向CNN表示，「總統採取的每一項行動都是為了緩和緊張局勢。」

也有多名消息人士向CNN透露，儘管美國認為伊朗對28日的攻擊須負起最終責任，因德黑蘭向其代理組織提供金援及軍援，但目前並無跡象表明是伊朗指揮這起致命襲擊，或有意藉此升級與美緊張，伊朗政府也否認涉入。

但美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中東項目主任艾爾特曼（Jon Alterman）指出，若美國試圖透過適度且有限的報復攻擊緩解情勢，可能被視為對伊朗及代理人的軟弱，「若萬事謹慎及適度，將促使他人直接逼近紅線，且更清楚紅線在哪裡。」