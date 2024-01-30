正妹牙醫排登機櫃大鬧！當場脫衣全裸「露妹妹」　猥褻行徑嚇壞遊客

▲美國一名女牙醫在牙買加機場做出脫序行為。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

位於加勒比海的島國牙買加最近爆發一起旅客在機場的脫序事件！一名來自美國拉斯維加斯的女牙醫，本月23日在當地機場與同行友人在登機櫃台排隊，豈料過程中疑似與友人爭吵，她最後竟然脫到全裸，就連內褲也沒穿，不斷做出「露妹妹」等猥褻姿勢，甚至還試圖襲擊航警。

根據《牙買加拾穗者》（Jamaica Gleaner）等外媒報導，位於牙買加第三大城蒙特哥貝（Montego Bay）的桑斯特國際機場，1月23日上午發生一起離譜的旅客脫序事件，一名美國白人女性大鬧登機櫃台，從現場目擊民眾拍攝上傳的影片可以看到，女子在與友人爭吵後情緒相當不穩，脫到幾乎算是一絲不掛的狀態，只剩下單薄的綠色胸罩，裸露出陰部。

女子脫序躺在機場地板的離奇行徑，立刻引起周圍民眾側目，就連航空警察也連忙上前關切。然而，女子卻突然從地上拿起背包、鞋子，向人潮聚集的地方扔擲，在航警上前關切時，還試圖伸手襲擊航警的下體，上演宛如《分手擂台》般的火爆場面。

在航警躲過「抓鳥」襲擊後，女子的情緒反而變得更加激動，不僅爆粗口大吼大叫，甚至不斷用雙手摸著自己的下體、比出猥褻姿勢，種種脫序行為嚇壞一旁排隊準備登機的其他民眾。

最後，一名女警才終於成功將女子壓制上銬，送往康瓦爾郡（Cornwall County）當地一間醫院接受數小時的治療，報告顯示女子可能罹患躁鬱症等精神疾病。

報導指出，許多人認為該名來自美國拉斯維加斯、從事牙醫工作的女子恐怕是受到毒品的影響，才會產生脫序行為，因為許多遊客往往在食用含有大麻成分的餅乾和其他類型的藥物後，便會出現精神疾病發作的現象。

目前牙買加當局已經協助聯繫女子的家人，協助女子能夠早日返家，警方正積極處理此事。